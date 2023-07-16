https://sputnikarabic.ae/20230716/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-الحوار-هو-الحل-الوحيد-بعد-فشل-البرلمان-في-انتخاب-رئيس-للجمهورية-1079114869.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الحوار هو الحل الوحيد بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الحوار هو الحل الوحيد بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير بالبرلمان اللبناني النائب، فادي علامة، أن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لافتًا إلى أن هذا ما... 16.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-16T09:36+0000

2023-07-16T09:36+0000

2023-07-16T09:36+0000

العالم العربي

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وقال علامة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تبين بعد فشل الجلسات الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية أن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى الانتخاب، وهذا ما كان يجب أن يتم العمل به بعد فشل الجلسة البرلمانية الأولى".ولفت إلى أن "كل المبعوثين الخارجيين إلى لبنان شدّدوا على أهمية الحوار كمخرج أساسي للحل للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".وأشار علامة إلى أن "الأطراف السياسية اللبنانية تنتظر أن يرفع موفد الرئاسة الفرنسية إلى لبنان جان إيف لودريان، تقريره عن نتائج زيارته الأولى لبيروت إلى اللجنة الخماسية، والذي سيكون منطلقاً لاتخاذ قرارهم".وأوضح "أن موعد زيارته مرتبط بإنجاز التقرير ولقاءاته مع أصدقاء لبنان المعنيين بالملف، ويجب علينا أن لا نستبق الأحداث، وكل ما يُسمع عبر الإعلام هو مجرد تكهنات".وأكد علامة أن "مسار الحوار يحدده ما سيأتي به موفد الرئاسة الفرنسية إلى لبنان، وهو ما سيوضّح ماهيته من حيث الإطار الذي سيتم العمل به".ومن المتوقع أن يصل موفد الرئاسة الفرنسية إلى لبنان جان إيف لودريان في مهمة تستغرق الفترة بين 17 و 24 تموز/ يوليو الحالي (أي بعد لقاء الدوحة الخماسي بين ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر المتوقع انعقاده خلال الأسبوع المقبل)، لمتابعة الحراك الفرنسي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، بعد زيارته الاستطلاعية السابقة بتاريخ 21 حزيران/يونيو، والتي استمرت مدة 3 أيام التقى فيها لودريان برؤساء الكتل النيابية وعدد من الشخصيات السياسية وعدد من النواب المستقلين والمرشحين للرئاسة.ودخل لبنان بالفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان اللبناني في 12 جلسة سابقة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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