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القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية وتحييد 730 عسكريا
https://sputnikarabic.ae/20230716/وزيرة-الخارجية-الألمانية-تعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثات-سلام-مع-روسيا-1079115693.html
وزيرة الخارجية الألمانية تعلق على إمكانية إجراء محادثات سلام مع روسيا
وزيرة الخارجية الألمانية تعلق على إمكانية إجراء محادثات سلام مع روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، أن ألمانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع روسيا، لكنها لا ترى حتى الآن الشروط المسبقة لذلك. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T10:31+0000
2023-07-16T10:31+0000
العالم
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وقالت خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "فيلت": "أود أن نكون قادرين على التفاوض، لكن في الوقت الحالي لا نتحدث عما نريد، ولكن عن الحاجة إلى مواجهة الحقيقة".واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن جهود إجراء المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا متواصلة كل يوم.يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.كما حذرت روسيا دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن هذه الإمدادات ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230702/ألمانيا-تحث-كييف-على-تجنب-ضرب-أراضي-روسيا-بأسحلتها-1078662170.html
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وزيرة الخارجية الألمانية تعلق على إمكانية إجراء محادثات سلام مع روسيا

10:31 GMT 16.07.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، أن ألمانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام مع روسيا، لكنها لا ترى حتى الآن الشروط المسبقة لذلك.
وقالت خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "فيلت": "أود أن نكون قادرين على التفاوض، لكن في الوقت الحالي لا نتحدث عما نريد، ولكن عن الحاجة إلى مواجهة الحقيقة".
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن جهود إجراء المفاوضات لإنهاء الصراع في أوكرانيا متواصلة كل يوم.
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب أراضي روسيا بأسحلتها
2 يوليو, 15:01 GMT
يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي "الناتو" لوضع قواته بالقرب من حدودها.
وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف، إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
كما حذرت روسيا دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن هذه الإمدادات ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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