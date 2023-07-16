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https://sputnikarabic.ae/20230716/-خبير-عسكري-الغرب-بدأ-يتعب-من-الصراع-في-أوكرانيا-1079126524.html
خبير عسكري: الغرب بدأ يتعب من الصراع في أوكرانيا
خبير عسكري: الغرب بدأ يتعب من الصراع في أوكرانيا
أكد الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، أن الغرب سئم الصراع العسكري في أوكرانيا. 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T17:04+0000
2023-07-16T17:04+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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وقال بيل في مقابلة: "إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا "يزداد صعوبة أكثر فأكثر"، كما أن المخاطر والتكاليف آخذة في الازدياد".وتابع: "بدأ إرهاق الحرب يظهر تدريجياً، ونرى كيف بدأت تظهر الآن بعض الحقائق، وبعض الصعوبات".واعترف الخبير بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم دون نجاح يذكر، وأن ضمانات "الناتو" لأوكرانيا بشأن الانضمام إلى الحلف يمكن أن "تدفع" الجانب الروسي لمواصلة العملية الخاصة.وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية.وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، من أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230716/البيت-الأبيض-السلطة-الأخلاقية-الأمريكية-لم-تتضرر-بسبب-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-1079123589.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا, بريطانيا

خبير عسكري: الغرب بدأ يتعب من الصراع في أوكرانيا

17:04 GMT 16.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© Sputnik
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أكد الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، أن الغرب سئم الصراع العسكري في أوكرانيا.
وقال بيل في مقابلة: "إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا "يزداد صعوبة أكثر فأكثر"، كما أن المخاطر والتكاليف آخذة في الازدياد".
وتابع: "بدأ إرهاق الحرب يظهر تدريجياً، ونرى كيف بدأت تظهر الآن بعض الحقائق، وبعض الصعوبات".
واعترف الخبير بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم دون نجاح يذكر، وأن ضمانات "الناتو" لأوكرانيا بشأن الانضمام إلى الحلف يمكن أن "تدفع" الجانب الروسي لمواصلة العملية الخاصة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
البيت الأبيض: السلطة الأخلاقية الأمريكية لم تتضرر بسبب إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية
14:52 GMT
وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة، عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية.
وحذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مناسبات عدة، من أن التوسع الإضافي لكتلة الناتو، لن يمنح أوروبا مزيدا من الأمن.
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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