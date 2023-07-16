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https://sputnikarabic.ae/20230716/-روسيا-تعد-الغرب-بمفاجآت-في-اجتماع-مجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا--1079128003.html
روسيا تعد الغرب بمفاجآت في اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا
روسيا تعد الغرب بمفاجآت في اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو تعدّ للغرب مفاجأةً في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري، غدا الاثنين،... 16.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-16T18:35+0000
2023-07-16T18:35+0000
روسيا
العالم
مجلس الامن
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وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "غدًا، 17 يوليو (تموز)، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، سيستضيف مجلس الأمن الدولي مناقشة أخرى للأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الرئاسة البريطانية للمجلس. لدينا ما نقوله، ستكون هناك مفاجآت، لا داعي للكشف عنها هنا الآن".وبحسب بوليانسكي، تخطط الدول الغربية لطرح "عرض صاخب" مناهض لروسيا ويتواصل في اليوم التالي في الجمعية العامة.ومن المقرر أن يعقد، يوم غد الاثنين، اجتماع لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري بشأن القضايا الأوكرانية برئاسة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفي اليوم التالي، 18 يوليو، من المتوقع اجتماع الجمعية العامة حول الموضوع نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20230716/-خبير-عسكري-الغرب-بدأ-يتعب-من-الصراع-في-أوكرانيا-1079126524.html
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روسيا, العالم, مجلس الامن
روسيا, العالم, مجلس الامن

روسيا تعد الغرب بمفاجآت في اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا

18:35 GMT 16.07.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورجلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي
جلسة من جلسات مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
© POOL
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صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو تعدّ للغرب مفاجأةً في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري، غدا الاثنين، بشأن أوكرانيا.
وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "غدًا، 17 يوليو (تموز)، الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، سيستضيف مجلس الأمن الدولي مناقشة أخرى للأزمة الأوكرانية، بناء على طلب الرئاسة البريطانية للمجلس. لدينا ما نقوله، ستكون هناك مفاجآت، لا داعي للكشف عنها هنا الآن".
وبحسب بوليانسكي، تخطط الدول الغربية لطرح "عرض صاخب" مناهض لروسيا ويتواصل في اليوم التالي في الجمعية العامة.
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
خبير عسكري: الغرب بدأ يتعب من الصراع في أوكرانيا
17:04 GMT
ومن المقرر أن يعقد، يوم غد الاثنين، اجتماع لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري بشأن القضايا الأوكرانية برئاسة وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، وفي اليوم التالي، 18 يوليو، من المتوقع اجتماع الجمعية العامة حول الموضوع نفسه.
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