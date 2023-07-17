https://sputnikarabic.ae/20230717/أرانب-رأس-الأسد-تغزو-منازل-فلوريدا-فيديو-1079142349.html
أرانب "رأس الأسد" تغزو منازل فلوريدا... فيديو
أرانب "رأس الأسد" تغزو منازل فلوريدا... فيديو
غزت أرانب "رأس الأسد" (سلالة أرانب تتميز بخصلة مميزة من الفراء الطويل بين وحول الأذنين) الشوارع في أحد أحياء فلوريدا، ما أثار حفيظة السكان الذين تضررت... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T11:20+0000
2023-07-17T11:20+0000
2023-07-17T11:20+0000
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واشتكى السكان من الأرانب لأنها تحفر الحفر، وتخرب الممتلكات والمزروعات، مطالبين باحتوائها.ويحاول السكان جمع ما بين 20 إلى 40 ألف دولار لإنقاذ الأرانب وإيصالها إلى أماكن مخصصة.وقالت مونيكا ميتشل، التي يرجح أن تقود عملية إنقاذ الأرانب، إن التقاط الأرانب ومعالجتها وإيجاد منازل لها ليست عملية سهلة، إذ أن قلة من الأطباء البيطريين يعالجون الأرانب.ومن جانبها قالت أليسيا غريغز، إحدى سكان الحي: "لا يدرك الناس أنها (الأرانب) حيوانات أليفة غريبة، لديها جهاز هضمي معقد ويتوجب أن تأكل بنظام غذائي خاص. لا يمكنك إلقاء أي نوع من بقايا الطعام إليها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أرانب "رأس الأسد" تغزو منازل فلوريدا... فيديو
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غزت أرانب "رأس الأسد" (سلالة أرانب تتميز بخصلة مميزة من الفراء الطويل بين وحول الأذنين) الشوارع في أحد أحياء فلوريدا، ما أثار حفيظة السكان الذين تضررت ممتلكاتهم ومزروعاتهم مطالبين بوضع حد لهذه الأرانب.
واشتكى السكان من الأرانب لأنها تحفر الحفر، وتخرب الممتلكات والمزروعات، مطالبين باحتوائها.
ويحاول السكان جمع ما بين 20 إلى 40 ألف دولار لإنقاذ الأرانب وإيصالها إلى أماكن مخصصة.
وقالت مونيكا ميتشل، التي يرجح أن تقود عملية إنقاذ الأرانب، إن التقاط الأرانب ومعالجتها وإيجاد منازل لها ليست عملية سهلة، إذ أن قلة من الأطباء البيطريين يعالجون الأرانب.
ومن جانبها قالت أليسيا غريغز، إحدى سكان الحي: "لا يدرك الناس أنها (الأرانب) حيوانات أليفة غريبة، لديها جهاز هضمي معقد ويتوجب أن تأكل بنظام غذائي خاص. لا يمكنك إلقاء أي نوع من بقايا الطعام إليها".