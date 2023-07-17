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https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يبدي-انفتاحه-للقاء-نظيره-السوري-بشار-الأسد--1079142711.html
أردوغان يبدي انفتاحه للقاء نظيره السوري بشار الأسد
أردوغان يبدي انفتاحه للقاء نظيره السوري بشار الأسد
أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، انفتاحه للقاء نظيره السوري، الرئيس بشار الأسد. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T11:23+0000
2023-07-17T11:23+0000
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وقال الرئيس التركي في تصريح قبيل جولته الخليجية: "أنا منفتح للقاء مع الأسد، وإن موقف سوريا حيال تركيا مهم".وتابع: "الأسد يطالب بخروج القوات التركية من شمالي سوريا، وخروج تركيا من شمالي سوريا غير ممكن لأننا نحارب الإرهاب هناك".يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سبق وأكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في مارس/ آذار الماضي، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230716/السوداني-سوريا-والعراق-يواجهان-تحدي-شح-المياه-ويجب-التحدث-مع-دول-المنبع---عاجل-1079117253.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, العالم

أردوغان يبدي انفتاحه للقاء نظيره السوري بشار الأسد

11:23 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أبدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، انفتاحه للقاء نظيره السوري، الرئيس بشار الأسد.
وقال الرئيس التركي في تصريح قبيل جولته الخليجية: "أنا منفتح للقاء مع الأسد، وإن موقف سوريا حيال تركيا مهم".
وتابع: "الأسد يطالب بخروج القوات التركية من شمالي سوريا، وخروج تركيا من شمالي سوريا غير ممكن لأننا نحارب الإرهاب هناك".
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
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أمس, 11:30 GMT
يذكر أن العاصمة الكازاخستانية استضافت، يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الماضي، الجولة العشرين من محادثات "أستانا" بشأن التسوية السورية، بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، كما تضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني ومشكلة عودة اللاجئين.
يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سبق وأكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في مارس/ آذار الماضي، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا.
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