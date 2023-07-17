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https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يعتزم-مناقشة-صفقة-الحبوب-مع-بوتين-بعد-عودته-من-جولة-الخليج-1079145655.html
أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج
أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تمديد صفقة الحبوب في شهر آب / أغسطس المقبل. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:16+0000
2023-07-17T13:16+0000
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وأشار في تصريح اليوم، قبيل جولته الخليجية: "آمل أن تكون هناك فرصة لمناقشة هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى في اجتماع مع بوتين، في شهر أغسطس، في بلادنا".وأضاف: "أثق بأن بوتين يرغب في استمرار مبادرة تصدير الحبوب رغم تعليقها. أعتقد أنه على الرغم من تصريحات الجانب الروسي اليوم، فإن صديقي الرئيس بوتين يريد مواصلة تحقيق هذا الممر الإنساني".وذكر الرئيس التركي أيضًا أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيجريان مفاوضات بشأن قضية صفقة الحبوب، مضيفًا أن المبادرة "صنعت التاريخ ومثلت انتصارًا دبلوماسيًا".وتابع: "ساعدت المبادرة في نقل أكثر من 33 مليون طن من الغذاء، وتجنب حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان الأشد فقرًا".
https://sputnikarabic.ae/20230717/الكرملين-يؤكد-انتهاء-صفقة-الحبوب-اليوم--عاجل-1079139798.html
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العالم
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أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج

13:16 GMT 17.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تمديد صفقة الحبوب في شهر آب / أغسطس المقبل.
وأشار في تصريح اليوم، قبيل جولته الخليجية: "آمل أن تكون هناك فرصة لمناقشة هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى في اجتماع مع بوتين، في شهر أغسطس، في بلادنا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
الكرملين يؤكد انتهاء صفقة الحبوب اليوم
09:09 GMT
وأضاف: "أثق بأن بوتين يرغب في استمرار مبادرة تصدير الحبوب رغم تعليقها. أعتقد أنه على الرغم من تصريحات الجانب الروسي اليوم، فإن صديقي الرئيس بوتين يريد مواصلة تحقيق هذا الممر الإنساني".
وذكر الرئيس التركي أيضًا أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيجريان مفاوضات بشأن قضية صفقة الحبوب، مضيفًا أن المبادرة "صنعت التاريخ ومثلت انتصارًا دبلوماسيًا".
وتابع: "ساعدت المبادرة في نقل أكثر من 33 مليون طن من الغذاء، وتجنب حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان الأشد فقرًا".
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