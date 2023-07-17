https://sputnikarabic.ae/20230717/أردوغان-يعتزم-مناقشة-صفقة-الحبوب-مع-بوتين-بعد-عودته-من-جولة-الخليج-1079145655.html
أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج
أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تمديد صفقة الحبوب في شهر آب / أغسطس المقبل. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:16+0000
2023-07-17T13:16+0000
2023-07-17T13:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078635685_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_6729c56b5df4b00245a0954d51f5f7a2.jpg
وأشار في تصريح اليوم، قبيل جولته الخليجية: "آمل أن تكون هناك فرصة لمناقشة هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى في اجتماع مع بوتين، في شهر أغسطس، في بلادنا".وأضاف: "أثق بأن بوتين يرغب في استمرار مبادرة تصدير الحبوب رغم تعليقها. أعتقد أنه على الرغم من تصريحات الجانب الروسي اليوم، فإن صديقي الرئيس بوتين يريد مواصلة تحقيق هذا الممر الإنساني".وذكر الرئيس التركي أيضًا أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيجريان مفاوضات بشأن قضية صفقة الحبوب، مضيفًا أن المبادرة "صنعت التاريخ ومثلت انتصارًا دبلوماسيًا".وتابع: "ساعدت المبادرة في نقل أكثر من 33 مليون طن من الغذاء، وتجنب حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان الأشد فقرًا".
https://sputnikarabic.ae/20230717/الكرملين-يؤكد-انتهاء-صفقة-الحبوب-اليوم--عاجل-1079139798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078635685_56:0:1000:708_1920x0_80_0_0_7dfeeeff5f5189107864f9b936e14927.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يعتزم مناقشة صفقة الحبوب مع بوتين بعد عودته من جولة الخليج
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بأنه يعتزم إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تمديد صفقة الحبوب في شهر آب / أغسطس المقبل.
وأشار في تصريح اليوم، قبيل جولته الخليجية: "آمل أن تكون هناك فرصة لمناقشة هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى في اجتماع مع بوتين، في شهر أغسطس، في بلادنا".
وأضاف: "أثق بأن بوتين يرغب في استمرار مبادرة تصدير الحبوب رغم تعليقها. أعتقد أنه على الرغم من تصريحات الجانب الروسي اليوم، فإن صديقي الرئيس بوتين يريد مواصلة تحقيق هذا الممر الإنساني".
وذكر الرئيس التركي أيضًا أن وزيري خارجية تركيا وروسيا سيجريان مفاوضات بشأن قضية صفقة الحبوب، مضيفًا أن المبادرة "صنعت التاريخ ومثلت انتصارًا دبلوماسيًا".
وتابع: "ساعدت المبادرة في نقل أكثر من 33 مليون طن من الغذاء، وتجنب حدوث أزمة غذائية في العديد من البلدان الأشد فقرًا".