https://sputnikarabic.ae/20230717/إصابة-طفل-خلال-الحادثة-التي-وقعت-على-جسر-القرم--عاجل-1079133148.html
إصابة طفل خلال الحادثة التي وقعت على جسر القرم
إصابة طفل خلال الحادثة التي وقعت على جسر القرم
أعلن مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، اليوم الاثنين، إصابة طفل خلال الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم، موضحا أن حالته متوسطة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T04:20+0000
2023-07-17T04:20+0000
2023-07-17T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار في بيان: "وفقا لوزارة الصحة في إقليم كراسنودار، أٌصيب طفل خلال الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم. التشخيص الأولي يشير إلى إصابته في الرأس وحالته متوسطة الخطورة.وأضاف البيان: "في الوقت الحالي يستعد أطباء المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة ويستعد الإسعاف الجوي لنقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي".وأعلنت وزارة النقل الروسية، صباح اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
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روسيا
إصابة طفل خلال الحادثة التي وقعت على جسر القرم
04:20 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 04:30 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أعلن مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، اليوم الاثنين، إصابة طفل خلال الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم، موضحا أن حالته متوسطة.
وقال مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار في بيان: "وفقا لوزارة الصحة في إقليم كراسنودار، أٌصيب طفل خلال الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم. التشخيص الأولي يشير إلى إصابته في الرأس وحالته متوسطة الخطورة.
وأضاف البيان: "في الوقت الحالي يستعد أطباء المنطقة لتقديم المساعدة اللازمة ويستعد الإسعاف الجوي لنقل الطفل إلى المستشفى الإقليمي".
وأعلنت وزارة النقل الروسية، صباح اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر
.