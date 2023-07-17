https://sputnikarabic.ae/20230717/إعلام-روسيا-تخطر-المنظمة-البحرية-الدولية-بانتهاء-صفقة-الحبوب-سيتم-سحب-ضمانات-سلامة-الملاحة-1079153318.html

إعلام: روسيا تخطر المنظمة البحرية الدولية بانتهاء صفقة الحبوب.. سيتم سحب ضمانات سلامة الملاحة

إعلام: روسيا تخطر المنظمة البحرية الدولية بانتهاء صفقة الحبوب.. سيتم سحب ضمانات سلامة الملاحة

أخطرت روسيا، اليوم الاثنين، المنظمة البحرية الدولية (منظمة تابعة للأمم المتحدة)، بانتهاء العمل بصفقة الحبوب، وسيتم سحب الضمانات الصادرة عن روسيا، المتعلقة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T15:58+0000

2023-07-17T15:58+0000

2023-07-17T15:58+0000

روسيا

العالم

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ونقلت وكالة، مقتطفات من الرسالة الموجهة من روسيا إلى المنظمة: "سيتم سحب ضمانات سلامة الملاحة الصادرة عن الجانب الروسي".وأضافت وكالة "رويترز": "سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للرد من أجل تحييد التهديدات التي يشكلها نظام كييف في هذه المنطقة، وفي ظل الاستفزازات المسلحة المستمرة، ومحاولات مهاجمة المنشآت العسكرية والمدنية الروسية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب اليوم".وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وأضاف: "تنتهي صفقة الحبوب اليوم الاثنين".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.وتؤكد موسكو أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الأن.

https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-القرار-بشأن-صفقة-الحبوب-نهائي--1079149001.html

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