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https://sputnikarabic.ae/20230717/إعلام-ملايين-من-رسائل-الجيش-الأمريكي-تصل-إلى-مالي-بسبب-خطأ-مطبعي-1079154316.html
إعلام: ملايين من رسائل الجيش الأمريكي تصل إلى مالي بسبب خطأ مطبعي
إعلام: ملايين من رسائل الجيش الأمريكي تصل إلى مالي بسبب خطأ مطبعي
كشفت وسائل إعلام غربية أنه تم إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني للجيش الأميركي بشكل خاطئ إلى مالي بسبب "خطأ مطبعي". 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:31+0000
2023-07-17T16:31+0000
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وأوضحت وسائل الإعلام أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه.وبحسب المصدر كشف هذا التسرب معلومات حساسة للغاية، بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.وتتضمن الرسائل أشعة سينية وبيانات طبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم طواقم السفن، وقوائم الموظفين في القواعد، وخرائط المنشآت، وصور القواعد، وتقارير التفتيش البحري، والعقود، والشكاوى الجنائية ضد الأفراد، والتحقيقات الداخلية في أعمال الشغب، ومسارات السفر الرسمية، والضرائب والمالية.وتم تحديد المشكلة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان من قبل يوهانس زوربييه، رجل الأعمال الهولندي على الإنترنت، الذي وقع عقدا لإدارة مجال الدولة الأفريقية.وبحسب زوربييه، يستمر توجيه حركة مرور البريد الإلكتروني إلى نطاق ".ML"، الخاص بدولة مالي ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الأفراد يخطئون في كتابة ".MIL" المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني الخاص بالجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230717/أمريكا-فيضانات-مفاجئة-تودي-بحياة-5-أشخاص-على-الأقل-في-بنسلفانيا-1079141978.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مالي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مالي

إعلام: ملايين من رسائل الجيش الأمريكي تصل إلى مالي بسبب خطأ مطبعي

16:31 GMT 17.07.2023
© AFP 2023 / Allison Joyce جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / Allison Joyce
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كشفت وسائل إعلام غربية أنه تم إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني للجيش الأميركي بشكل خاطئ إلى مالي بسبب "خطأ مطبعي".
وأوضحت وسائل الإعلام أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية الأمريكية تم تسريبها بسبب خطأ إملائي كارثي في عناوين البريد المرسل إليه.
وبحسب المصدر كشف هذا التسرب معلومات حساسة للغاية، بالرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تلك المسألة على مدار عقد من الزمان.
وتتضمن الرسائل أشعة سينية وبيانات طبية، ومعلومات وثائق الهوية، وقوائم طواقم السفن، وقوائم الموظفين في القواعد، وخرائط المنشآت، وصور القواعد، وتقارير التفتيش البحري، والعقود، والشكاوى الجنائية ضد الأفراد، والتحقيقات الداخلية في أعمال الشغب، ومسارات السفر الرسمية، والضرائب والمالية.
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وتم تحديد المشكلة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان من قبل يوهانس زوربييه، رجل الأعمال الهولندي على الإنترنت، الذي وقع عقدا لإدارة مجال الدولة الأفريقية.
وبحسب زوربييه، يستمر توجيه حركة مرور البريد الإلكتروني إلى نطاق ".ML"، الخاص بدولة مالي ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الأفراد يخطئون في كتابة ".MIL" المرتبطة بعناوين البريد الإلكتروني الخاص بالجيش الأمريكي.
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