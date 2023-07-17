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https://sputnikarabic.ae/20230717/الأسد-ينهي-الاحتفاظ-والاستدعاء-للأفراد-الاحتياطيين-1079139488.html
الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين
الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين بدءا من تاريخ 1-9-2023. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T08:56+0000
2023-07-17T09:07+0000
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ووفقا للأمر الإداري، فإنه يتم إنهاء "الاحتفاظ والاستدعاء" لكل من صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31/7/2023 ضمنا.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين

08:56 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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يتبع
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين بدءا من تاريخ 1-9-2023.
ووفقا للأمر الإداري، فإنه يتم إنهاء "الاحتفاظ والاستدعاء" لكل من صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31/7/2023 ضمنا.
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