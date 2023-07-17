https://sputnikarabic.ae/20230717/الأسد-ينهي-الاحتفاظ-والاستدعاء-للأفراد-الاحتياطيين-1079139488.html
الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين
الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين بدءا من تاريخ 1-9-2023. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T08:56+0000
2023-07-17T08:56+0000
2023-07-17T09:07+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا للأمر الإداري، فإنه يتم إنهاء "الاحتفاظ والاستدعاء" لكل من صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31/7/2023 ضمنا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الأسد ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للأفراد الاحتياطيين
08:56 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 09:07 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين بدءا من تاريخ 1-9-2023.
ووفقا للأمر الإداري، فإنه يتم إنهاء "الاحتفاظ والاستدعاء" لكل من صف الضباط والأفراد الاحتياطيين، المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين، الذين بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى تاريخ 31/7/2023 ضمنا.