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الاقتصاد الصيني ينمو بنحو 5 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي

الاقتصاد الصيني ينمو بنحو 5 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي

أصدرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5.5% على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2023. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T07:46+0000

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القاهرة - سبوتنيك. ووصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 59.3 تريليون يوان (نحو 8.3 تريليون دولار أمريكي) في هذه الفترة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي الناتج المحلي الصيني نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن "الصين والهند ستحفزان نمو المنطقة"، وفي الوقت ذاته، تستعد دول أخرى في العالم لنمو أبطأ بسبب السياسة النقدية المشددة.ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو في عدد من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين وماليزيا والفيليبين ولاوس، إلى 5.2% و4.5% و6% و4% على التوالي.وأشار الصندوق إلى أن "الطلب الخارجي القوي من الصين سيوفر بعض الراحة للاقتصادات المتقدمة في المنطقة، ولكن من المتوقع أن يتفوق تأثير العوامل المحلية والخارجية الأخرى بكثير"، وتوقع أن "النمو في آسيا خارج الصين والهند قد ينخفض، في عام 2023". وأوضح الصندوق أن تأثير انتعاش الصين الاقتصادي على المدى القريب "من المرجح أن يختلف بين البلدان، وستستفيد بشكل كبير الدول التي تعتمد بشكل كبير على السياحة"، مشيرا إلى أن ارتفاع واردات الصين سينعكس بقوة على قطاع الخدمات.

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