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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-تسلل-جديدة-لقوات-كييف-1079148799.html
الجيش الروسي يحبط محاولة تسلل جديدة لقوات كييف
الجيش الروسي يحبط محاولة تسلل جديدة لقوات كييف
قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفيغيني باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إنه تم إحباط محاولة تسلل للقوات الأوكرانية في منطقة حافة فريمفسكي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:28+0000
2023-07-17T14:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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كتب باليتسكي: "فيما يتعلق بالحالة على محور زابوروجيه للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ظل الوضع متوترًا بشكل ثابت، حيث ركز العدو جهوده على استعادة القدرة القتالية. وعلى اتجاه فريميفسكي، حاول العدو اختراق خط دفاعنا الأمامي ولكنه لم ينجح".وأضاف باليتسكي: "خلال العمليات الميدانية لمقاتلي "الفرقة 58" وكتيبة سودوبلاتوف، تم تحديد مجموعة معادية حاولت القيام بعمليات استطلاعية وتم تصفية المجموعة، إذ أنه من خلال الإجراءات الكفؤة من قبل رفاقنا، تم قطع المسار الرئيسي لتقدم العدو، ما أدى إلى انسحابه على الفور".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وقبل كل شيء على اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي.نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.وتعترف وسائل الإعلام الغربية بأن الجيش الأوكراني واجه العديد من المشاكل خلال الهجوم المضاد. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن خبراء، أن المدفعية والطيران الروسيين لا يسمحان لكييف باستخدام دفاعاتها الجوية لتغطية قواتها. وفي وقت لاحق، أشارت الصحيفة إلى أن العمليات الروسية حولت "هجوم كييف" إلى عمل بطيء ومضجر ودامٍ.وأشارت "شبكة سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في "البنتاغون"، إلى أن العمليات الهجومية للقوات الأوكرانية لم تظهر نجاحًا ملحوظا كما توقع حلفاء كييف، بينما كانت كفاءة القوات الروسية أعلى مما توقعه الغرب.وفي يوم أمس الأحد، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتجميع القوى والأسلحة الأوكرانية.وأضاف سافتشوك أن القوات الأوكرانية قامت بأربع محاولات لمهاجمة مواقع روسية في منطقة غابات سيريبريانسكي، لكنها تكبدت خسائر كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-الطيران-الروسي-ينطلق-أكثر-من-40-مرة-لقصف-مواقع-الجيش-الأوكراني--عاجل-1079106511.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الجيش الروسي يحبط محاولة تسلل جديدة لقوات كييف

14:28 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
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قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفيغيني باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، إنه تم إحباط محاولة تسلل للقوات الأوكرانية في منطقة حافة فريمفسكي.
كتب باليتسكي: "فيما يتعلق بالحالة على محور زابوروجيه للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ظل الوضع متوترًا بشكل ثابت، حيث ركز العدو جهوده على استعادة القدرة القتالية. وعلى اتجاه فريميفسكي، حاول العدو اختراق خط دفاعنا الأمامي ولكنه لم ينجح".
وأضاف باليتسكي: "خلال العمليات الميدانية لمقاتلي "الفرقة 58" وكتيبة سودوبلاتوف، تم تحديد مجموعة معادية حاولت القيام بعمليات استطلاعية وتم تصفية المجموعة، إذ أنه من خلال الإجراءات الكفؤة من قبل رفاقنا، تم قطع المسار الرئيسي لتقدم العدو، ما أدى إلى انسحابه على الفور".
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وقبل كل شيء على اتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي.
نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، مرارًا، أن "العدو لم يحقق أهدافه على أي اتجاه".

وتعترف وسائل الإعلام الغربية بأن الجيش الأوكراني واجه العديد من المشاكل خلال الهجوم المضاد. وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن خبراء، أن المدفعية والطيران الروسيين لا يسمحان لكييف باستخدام دفاعاتها الجوية لتغطية قواتها. وفي وقت لاحق، أشارت الصحيفة إلى أن العمليات الروسية حولت "هجوم كييف" إلى عمل بطيء ومضجر ودامٍ.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: الطيران الروسي ينفذ أكثر من 40 طلعة جوية لقصف مواقع الجيش الأوكراني
أمس, 02:05 GMT
وأشارت "شبكة سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في "البنتاغون"، إلى أن العمليات الهجومية للقوات الأوكرانية لم تظهر نجاحًا ملحوظا كما توقع حلفاء كييف، بينما كانت كفاءة القوات الروسية أعلى مما توقعه الغرب.
وفي يوم أمس الأحد، أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" الروسية (تسنتر)، ألكسندر سافتشوك، أن طيران المجموعة انطلق أكثر من 40 مرة وقام بقصف نقاط الانتشار المؤقت ومستودع ذخيرة وثماني مناطق لتجميع القوى والأسلحة الأوكرانية.
وأضاف سافتشوك أن القوات الأوكرانية قامت بأربع محاولات لمهاجمة مواقع روسية في منطقة غابات سيريبريانسكي، لكنها تكبدت خسائر كبيرة.
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