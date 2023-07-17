https://sputnikarabic.ae/20230717/الحكومة-الألمانية-تنتقد-لائحة-اللجوء-التي-وضعها-الاتحاد-الأوروبي-1079134278.html
الحكومة الألمانية تنتقد لائحة اللجوء التي وضعها الاتحاد الأوروبي
الحكومة الألمانية تنتقد لائحة اللجوء التي وضعها الاتحاد الأوروبي
انتقدت برلين لائحة تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المثقلة بالأعباء بمهلة أطول لتسجيل طلبات اللجوء على الحدود الخارجية، فضلاً عن إمكانية خفض معايير... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T06:41+0000
2023-07-17T06:41+0000
2023-07-17T06:41+0000
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وبينما تنتقد الحكومة الألمانية الاقتراح، تريد إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري.وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية للوكالة: "اللائحة المقترحة ما زالت تخضع للمراجعة داخل الحكومة الفيدرالية".في 8 يونيو/حزيران، صوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لصالح إصلاحات شاملة لنظام اللجوء بأغلبية كبيرة بما فيه الكفاية.وفقًا لهذه الخطط، سيتم فحص طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين من البلدان التي يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في غضون 12 أسبوعًا.وخلال هذه المدة، سيُجبر أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية على البقاء في مراكز الاستقبال الخاضعة للرقابة الصارمة. أولئك الذين ليس لديهم فرصة للجوء سيتم إعادتهم إلى بلدانهم على الفور.بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُطلب من أولئك الذين يلتمسون الحماية في حالات الأزمات البقاء لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا في مرافق الاستقبال بالقرب من الحدود.في المفاوضات، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يجب إعفاء العائلات التي لديها أطفال من الإجراءات الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/رئيس-وزراء-هولندا-يقدم-استقالة-حكومته-بعد-فشل-التوصل-لاتفاق-بشأن-تدفق-اللاجئين-1078845401.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحكومة الألمانية تنتقد لائحة اللجوء التي وضعها الاتحاد الأوروبي
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انتقدت برلين لائحة تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المثقلة بالأعباء بمهلة أطول لتسجيل طلبات اللجوء على الحدود الخارجية، فضلاً عن إمكانية خفض معايير الإقامة والرعاية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وبينما تنتقد الحكومة الألمانية الاقتراح، تريد إسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر الجاري.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية للوكالة
: "اللائحة المقترحة ما زالت تخضع للمراجعة داخل الحكومة الفيدرالية".
في 8 يونيو/حزيران، صوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لصالح إصلاحات شاملة لنظام اللجوء بأغلبية كبيرة بما فيه الكفاية.
وفقًا لهذه الخطط، سيتم فحص طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين
من البلدان التي يقل معدل الاعتراف بلاجئين منها عن 20% على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في غضون 12 أسبوعًا.
وخلال هذه المدة، سيُجبر أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية على البقاء في مراكز الاستقبال الخاضعة للرقابة الصارمة. أولئك الذين ليس لديهم فرصة للجوء سيتم إعادتهم إلى بلدانهم على الفور.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُطلب من أولئك الذين يلتمسون الحماية في حالات الأزمات البقاء لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا في مرافق الاستقبال بالقرب من الحدود.
في المفاوضات، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه يجب إعفاء العائلات التي لديها أطفال من الإجراءات الحدودية.