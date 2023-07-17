https://sputnikarabic.ae/20230717/الخارجية-الإيرانية-ترحب-بمشاركة-طهران-في-حل-الوضع-السياسي-اللبناني-1079154563.html

الخارجية الإيرانية ترحب بمشاركة طهران في حل الوضع السياسي اللبناني

الخارجية الإيرانية ترحب بمشاركة طهران في حل الوضع السياسي اللبناني

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بمشاركة إيران في حل الوضع السياسي في لبنان. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T16:35+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصرح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، حول الاجتماع الخماسي بشأن الوضع السياسي في لبنان، إن "إيران تعتبر قضية لبنان قضية لبنانية"، مشددا على ضرورة اتفاق شعب لبنان على مصير هذا البلد.وأضاف كنعاني: "نحن نعتبر التدخلات في الحوار الداخلي لهذا البلد غير بناءة وتعيق دور الشعب اللبناني في تقرير مصيره. لكن الدول التي يمكن أن تساعد، بطبيعة الحال، نحن نرحب بالاتجاهات البناءة".وتابع: "إذا طلب من إيران المشاركة، فنحن بالطبع نرحب بذلك. ليس لدي أي معلومات محددة حول هذا الاجتماع، ولا أعرف ما إذا كان قد تمت الدعوة".وكان عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني، النائب فادي علامة، قد رأى أن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، لافتًا إلى أن هذا ما كان يجب أن يتم العمل به بعد فشل جلسة الانتخاب الأولى.وقال علامة في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تبين بعد فشل الجلسات الـ 12 لانتخاب رئيس الجمهورية أن الحوار هو الحل الوحيد للوصول إلى الانتخاب، وهذا ما كان يجب أن يتم العمل به بعد فشل الجلسة البرلمانية الأولى".ولفت إلى أن "كل المبعوثين الخارجيين إلى لبنان شدّدوا على أهمية الحوار كمخرج أساسي للحل للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية".ويعقد في الدوحة اليوم، اجتماع خماسي لممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر والسعودية، حول الأزمة الرئاسية اللبنانية، قبيل عودة الموفد الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان، والذي قد يبني مواقفه بشكل كبير على ما سيصدر من العاصمة القطرية.ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي بعدما أخفق البرلمان اللبناني في 12 جلسة سابقة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفًا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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