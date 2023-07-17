https://sputnikarabic.ae/20230717/الخارجية-البرازيلية-هناك-عدة-دول-مستعدة-للانضمام-إلى-خطتنا-للسلام-بشأن-أوكرانيا-1079134619.html

الخارجية البرازيلية: هناك عدة دول مستعدة للانضمام إلى خطتنا للسلام بشأن أوكرانيا

الخارجية البرازيلية: هناك عدة دول مستعدة للانضمام إلى خطتنا للسلام بشأن أوكرانيا

أكد وزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، اليوم الاثنين، أن موقف البرازيل بشأن ضرورة مناقشة سبل تسوية سلمية في أوكرانيا يثير اهتمامًا كبيرًا في العالم؛ لافتا... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T07:06+0000

2023-07-17T07:06+0000

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العالم

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وقال فييرا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقا على اقتراح الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بإنشاء مجموعة من الدول غير المشاركة في الصراع في أوكرانيا لتعزيز السلام: "الرئيس لولا يدافع، في جميع تصريحاته العامة، وفي الاتصالات الخاصة مع رؤساء الدول والحكومات، عن ضرورة مناقشة سبل بناء السلام، وهذا الموقف له أهمية كبيرة"، موضحا أن دائرة الدول، التي ترغب في الانضمام إلى مثل هذه الجهود، آخذة في الاتساع.وأضاف: "عدة دول مستعدة للانضمام إلى هذا الجهود، ومن الأمثلة على ذلك المبادرة المعلنة للدول الأفريقية لإقامة حوار مع أطراف الصراع. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن في نهاية المطاف هذا ما سيؤدي إلى السلام، الذي نطمح إليه".وأشار إلى أن "الحكومة البرازيلية تتمسك، فيما يتعلق بالنزاع الأوكراني، بالموقف الذي أعرب عنه رئيس البلاد مرارًا، وهو عدم إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.واقترح الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في وقت سابق، إنشاء تشكيل مشابه لمجموعة العشرين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وقال الرئيس البرازيلي، إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، بدلاً من تشجيع الصراع.وحث الرئيس الدول غير المتورطة في الصراع في أوكرانيا على تحمل مسؤولية دفع المفاوضات من أجل التسوية؛ وكذلك توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا، من أجل إنهاء الصراع.

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