https://sputnikarabic.ae/20230717/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-19-مسيرة-أوكرانية-وصد-هجمات-في-منطقة-العملية-العسكرية-1079143224.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 19 مسيرة أوكرانية وصد هجمات في منطقة العملية العسكرية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 19 مسيرة أوكرانية وصد هجمات في منطقة العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت 15 هجوما للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكراسني ليمان وأسقطت 19 مسيرة أوكرانية. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T11:39+0000
2023-07-17T11:39+0000
2023-07-17T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، من خلال العمليات النشطة للوحدات، والضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" الروسية دمرت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوسيلوفسكوي، وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك وسينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 جنديًا أوكرانيًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفعا ذاتي الدفع من طراز"غفوزديكا".وقالت الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط ثلاثة صواريخ من طراز "ستروم شادو" و3 من طراز "هيمارس".وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وبحسب الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 695 جنديا للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-لمجموعة-ليمان-الأوكرانية-التكتيكية-1079143012.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 19 مسيرة أوكرانية وصد هجمات في منطقة العملية العسكرية
11:39 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت 15 هجوما للجيش الأوكراني على محوري دونيتسك وكراسني ليمان وأسقطت 19 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه كوبيانسك، من خلال العمليات النشطة للوحدات، والضربات الجوية، ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "الغربية" الروسية دمرت وحدات من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوسيلوفسكوي، وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك وسينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 جنديًا أوكرانيًا، و4 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي-20" ومدفعا ذاتي الدفع من طراز"غفوزديكا".
وقالت الدفاع الروسية: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط ثلاثة صواريخ من طراز "ستروم شادو" و3 من طراز "هيمارس".
وتابع البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وبحسب الدفاع الروسية: "تم تحييد ما يصل إلى 695 جنديا للعدو خلال الساعات الـ24 الماضية".