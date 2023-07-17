https://sputnikarabic.ae/20230717/الديوان-الملكي-المغربي-إسرائيل-تعترف-بسيادتنا-على-الصحراء-الغربية-1079154713.html
الديوان الملكي المغربي: إسرائيل تعترف بسيادتنا على الصحراء الغربية
الديوان الملكي المغربي: إسرائيل تعترف بسيادتنا على الصحراء الغربية
أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الأحد، أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية". 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:38+0000
2023-07-17T16:38+0000
2023-07-17T16:38+0000
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وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن "الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة أن "دولة إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".وأكد نتنياهو، وفقا للرسالة، أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"، مشددا على أنه "سيتم إبلاغ الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".وفي رسالته إلى العاهل المغربي، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن خطوة وصفها بـ"التاريخية" مع المغرب، في إطار العلاقات العربية مع إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح، كملحق عسكري أول في المغرب"، مشيرا إلى أنها "خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".وأضاف المتحدث أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".وتابع: "جاءت هذه الخطوة تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة، كان آخرها مشاركة قوات النخبة على أرض المغرب".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
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https://sputnikarabic.ae/20230613/الخارجية-المغربية-التطبيع-مع-إسرائيل-أسهم-في-رفع-المبادلات-التجارية-بين-البلدين-بنسبة-160-1078072757.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الديوان الملكي المغربي: إسرائيل تعترف بسيادتنا على الصحراء الغربية
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أعلن الديوان الملكي المغربي، مساء اليوم الأحد، أن "إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء الغربية".
وأفادت وكالة
الأنباء المغربية بأن "الوزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى الملك محمد السادس"، مشيرة أن "دولة إسرائيل قررت الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".
وأكد نتنياهو، وفقا للرسالة، أن "موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة"، مشددا على أنه "سيتم إبلاغ الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار".
وفي رسالته إلى العاهل المغربي، أعلن نتنياهو أن "إسرائيل تدرس إيجابيا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن خطوة وصفها بـ"التاريخية" مع المغرب
، في إطار العلاقات العربية مع إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له
، إن "رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال هرتسي هاليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح، كملحق عسكري أول في المغرب"، مشيرا إلى أنها "خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".
وأضاف المتحدث أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".
وتابع: "جاءت هذه الخطوة تتويجا لعدة خطوات شهدها العامان الماضيان، تجسدت بزيارة كبار القادة العسكريين وإجراء عدد من التدريبات المشتركة، كان آخرها مشاركة قوات النخبة على أرض المغرب".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وتم اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجبهة البوليسارية المدعومة من الجزائر، وفقًا للاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة.