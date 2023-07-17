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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/السلطات-المحلية-في-شبه-جزيرة-القرم-تؤكد-امتلاكها-ما-يكفي-من-مواد-غذائية-ووقود-1079132798.html
السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم تؤكد امتلاكها ما يكفي من مواد غذائية ووقود
السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم تؤكد امتلاكها ما يكفي من مواد غذائية ووقود
أعلنت القائم بأعمال وزير السياسة الصناعية في جمهورية القرم الروسية، إيلينا إليكشيان، أن شبه جزيرة القرم لديها ما يكفيها من مواد غذائية، ووقود وسلع صناعية، إلى... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T04:02+0000
2023-07-17T04:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت إليكشيان للصحفيين، بعد إعلان توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة: "شبه جزيرة القرم لديها ما يكفي من الوقود، والمواد الغذائية والسلع الصناعية. وتحتوي المستودعات المحلية على جميع الإمدادات الضرورية".من جانبه، دعا حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة.وقال كوندراتييف في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق "تليغرام": "فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطني وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر عبر جسر القرم. إذا كانت الرحلة ضرورية، فاسلكوا طريقا بديلا عبر المناطق الروسية الجديدة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, روسيا

السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم تؤكد امتلاكها ما يكفي من مواد غذائية ووقود

04:02 GMT 17.07.2023
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مركبات إطفاء الحريق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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أعلنت القائم بأعمال وزير السياسة الصناعية في جمهورية القرم الروسية، إيلينا إليكشيان، أن شبه جزيرة القرم لديها ما يكفيها من مواد غذائية، ووقود وسلع صناعية، إلى جانب ما يوجد في المستودعات.
موسكو - سبوتنيك. وقالت إليكشيان للصحفيين، بعد إعلان توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة: "شبه جزيرة القرم لديها ما يكفي من الوقود، والمواد الغذائية والسلع الصناعية. وتحتوي المستودعات المحلية على جميع الإمدادات الضرورية".
من جانبه، دعا حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة.
وقال كوندراتييف في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق "تليغرام": "فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطني وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر عبر جسر القرم. إذا كانت الرحلة ضرورية، فاسلكوا طريقا بديلا عبر المناطق الروسية الجديدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة
01:50 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام": "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
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