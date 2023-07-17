https://sputnikarabic.ae/20230717/الصحة-المصرية-تنفي-احتمالية-عزل-قرية-في-صعيد-مصر-بعد-ظهور-مرض-غريب-1079158546.html

الصحة المصرية تنفي احتمالية عزل "قرية" في صعيد مصر بعد ظهور مرض غريب

الصحة المصرية تنفي احتمالية عزل "قرية" في صعيد مصر بعد ظهور مرض غريب

نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة المصرية، الاتجاه لعزل إحدى القرى المصرية في محافظة قنا، بعد انتشار أعراض "مرض غير معلوم" بين السكان بصورة كبيرة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن "الوزارة اتخذت إجراءات عاجلة اليوم، من خلال جمع العينات اللازمة من البيئة، مثل المياه ويرقات البعوض، ودفعت بسيارات مكافحة البعوض بصورة مكثفة، مع المكافحة المتكاملة لناقلات الأمراض".وفق المصدر، دفعت الوزارة بقوافل علاجية للمنطقة، قدمت الكشف والعلاج مجانا لأهالي القرية، كما دفعت بالرائدات الريفيات وفرق التواصل المجتمعي لتوعية المواطنين.وبحسب المصدر المسؤول، فإن عدد الحالات المصابة يتراوح ما بين 150 إلى 200 حالة، من أصل عدد السكان البالغ نحو 4200 مواطن.وتابع: "عينات المياه سليمة، ولا توجد البعوضة الناقلة لمرض حمّى الضنك".ولفت المصدر إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة أسبابها عديدة في تلك الفترة، مثل ارتفاع درجات حرارة الجو، النزلات المعوية، الأمراض المنقولة عن طريق البعوض".ونشر أهالي قرية سند في محافظة قنا (صعيد مصر) استغاثات لانتشار مرض مجهول بين سكانها، حيث أصاب العشرات، منذ الأربعاء الماضي، وأعراضه هي أن يصاب الشخص بهمدان وارتفاع شديد في درجات الحرارة دون التعرف على السبب المفاجئ أو نوع المرض.

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