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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الأوكرانية-قصفت-جمهورية-دونيتسك-48-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1079132051.html
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T00:30+0000
2023-07-17T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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وقال المكتب في بيان، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 48 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية"وأضاف، "في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 29 قذيفة من عيار 155 و 152 ملم، في جورلوفسكي - 17 قذيفة من عيار 152 ملم، على ياسينوفاتسكي - قذيفتان من مدفعية 155 و 152 ملم".يشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت في المجموع 288 وحدة من الذخيرة المختلفة.تعرضت سبع مناطق في جمهورية دونيتسك للقصف، جورلوفكا، جولموفسكي، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ميكيفكا، لوغانسك.وبحسب البيان، لقيت امرأة في ماكيفكا حتفها نتيجة القصف، وفي دونيتسك أصيب أربعة مدنيين بجروح من بينهم فتى.
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079105704.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

00:30 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 288 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وقال المكتب في بيان، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 48 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية"
وأضاف، "في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 29 قذيفة من عيار 155 و 152 ملم، في جورلوفسكي - 17 قذيفة من عيار 152 ملم، على ياسينوفاتسكي - قذيفتان من مدفعية 155 و 152 ملم".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت في المجموع 288 وحدة من الذخيرة المختلفة.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 31 مرة خلال اليوم الماضي
15 يوليو, 23:01 GMT
تعرضت سبع مناطق في جمهورية دونيتسك للقصف، جورلوفكا، جولموفسكي، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ميكيفكا، لوغانسك.
وبحسب البيان، لقيت امرأة في ماكيفكا حتفها نتيجة القصف، وفي دونيتسك أصيب أربعة مدنيين بجروح من بينهم فتى.
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