https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الأوكرانية-قصفت-جمهورية-دونيتسك-48-مرة-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1079132051.html
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T00:30+0000
2023-07-17T00:30+0000
2023-07-17T00:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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وقال المكتب في بيان، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 48 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية"وأضاف، "في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 29 قذيفة من عيار 155 و 152 ملم، في جورلوفسكي - 17 قذيفة من عيار 152 ملم، على ياسينوفاتسكي - قذيفتان من مدفعية 155 و 152 ملم".يشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت في المجموع 288 وحدة من الذخيرة المختلفة.تعرضت سبع مناطق في جمهورية دونيتسك للقصف، جورلوفكا، جولموفسكي، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ميكيفكا، لوغانسك.وبحسب البيان، لقيت امرأة في ماكيفكا حتفها نتيجة القصف، وفي دونيتسك أصيب أربعة مدنيين بجروح من بينهم فتى.
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079105704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك 48 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت ما مجموعه 288 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وقال المكتب في بيان، "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 48 حالة إطلاق نار
من قبل القوات الأوكرانية"
وأضاف، "في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 29 قذيفة من عيار 155 و 152 ملم، في جورلوفسكي - 17 قذيفة من عيار 152 ملم، على ياسينوفاتسكي - قذيفتان من مدفعية 155 و 152 ملم".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت في المجموع 288 وحدة من الذخيرة المختلفة.
تعرضت سبع مناطق في جمهورية دونيتسك للقصف، جورلوفكا، جولموفسكي، زايتسيفو، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ميكيفكا، لوغانسك.
وبحسب البيان، لقيت امرأة في ماكيفكا حتفها نتيجة القصف، وفي دونيتسك أصيب أربعة مدنيين بجروح من بينهم فتى.