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القوات الروسية تدمر مستودعا للوقود لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-لمجموعة-ليمان-الأوكرانية-التكتيكية-1079143012.html
القوات الروسية تدمر مستودعا للوقود لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية
القوات الروسية تدمر مستودعا للوقود لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت مستودعا لوقود المعدات العسكرية لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية في جمهورية دونيتسك... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T11:22+0000
2023-07-17T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للمجموعة التكتيكية العملياتية "ليمان"، والألوية 53 و25 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراماتورسك وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحيد نحو 320 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب" بولندي، ومدفع هاوتزر "مستا بي"، ومدفعين مضادين للدبابات، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "أي إن/تي بي كيو-50".وتم تحييد نحو 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات، ومدفع "إم 777" ومدفع هاوتزر "دي 30".وأشار البيان إلى أنه تم تحيد نحو 240 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعا من طراز "إم 109 بالادين" أمريكي، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" ، ومدفعا من طراز "أكاسيا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30" على اتجاه زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-19-مسيرة-أوكرانية-وصد-هجمات-في-منطقة-العملية-العسكرية-1079143224.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر مستودعا للوقود لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية

11:22 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 11:49 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية دمرت مستودعا لوقود المعدات العسكرية لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للمجموعة التكتيكية العملياتية "ليمان"، والألوية 53 و25 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكراماتورسك وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 13 هجوما للعدو في مناطق بيريستوف وبيلوغوروفكا وكورديوموفكا وبيرفومايسك وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم تحيد نحو 320 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب" بولندي، ومدفع هاوتزر "مستا بي"، ومدفعين مضادين للدبابات، وتم تدمير محطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع من طراز "أي إن/تي بي كيو-50".
طاقم اللواء الهندسي يقوم بإزالة الألغام من المنطقة الواقعة في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط 19 مسيرة أوكرانية وصد هجمات في منطقة العملية العسكرية
11:39 GMT

وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "المركز"، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية مناطق تشيرفونوبوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني ويامبولوفكا وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتم تحييد نحو 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات، ومدفع "إم 777" ومدفع هاوتزر "دي 30".

وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروجنوي وليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه.

وأشار البيان إلى أنه تم تحيد نحو 240 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعا من طراز "إم 109 بالادين" أمريكي، وثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "مستا بي" ، ومدفعا من طراز "أكاسيا"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30" على اتجاه زابوروجيه.
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