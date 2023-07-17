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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-بسلاح-نوعي-عالي-الدقة-1079136368.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في كراسني ليمان بسلاح نوعي عالي الدقة
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في كراسني ليمان بسلاح نوعي عالي الدقة
أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتيسبيك تي أو إس1" في تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع ذخائر على اتجاه كراسني ليمان. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T08:37+0000
2023-07-17T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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دمر طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتيسبيك تي أو إس1" بالمنطقة العسكرية المركزية معقلًا ومستودعًا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لما أبلغت به وزارة الدفاع الروسية وكالة "سبوتنيك".أدى استخدام نظام الطائرات من دون طيار في الحرب إلى التعامل مع الأهداف المعادية بشكل أسرع وتدميرها بدقة عالية.وقال قائد المدرعة التي نفذت المهمة: "أُعطينا الإحداثيات، وذهبنا إلى النقطة، كانت هناك بعض الصعوبات في اختلاف التضاريس (وجود بعض المرتفعات)، لكننا أدينا المهمة وضربنا بنجاح".وتشير قيادة عمليات المنطقة العسكرية المركزية إلى القوة النارية العالية للمركبة القتالية وقدرتها على المناورة، إذ أثبت النظام نفسه في سياق العملية العسكرية الخاصة.وأمس الأحد، نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم المدفعية من طراز "دي-20" في أثناء استهدافها تجمعات الجيش الأوكراني على اتجاه كراسني ليمان. وقالت الوزارة: "في سياق العمل القتالي، قام رجال المدفعية، بالتعاون مع مشغلي الطائرات من دون طيار، بضرب التجمع المكتشف للمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
https://sputnikarabic.ae/20230715/مشاهد-لاستهداف-المدفعية-الروسية-معاقل-الجيش-الأوكراني-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1079100677.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في كراسني ليمان بسلاح نوعي عالي الدقة

08:37 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورنتيجة رماية قاذف اللهب "شميل"
نتيجة رماية قاذف اللهب شميل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم استخدام نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتيسبيك تي أو إس1" في تدمير معقل للقوات الأوكرانية ومستودع ذخائر على اتجاه كراسني ليمان.
دمر طاقم نظام قاذف اللهب الثقيل "سولنتيسبيك تي أو إس1" بالمنطقة العسكرية المركزية معقلًا ومستودعًا للذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لما أبلغت به وزارة الدفاع الروسية وكالة "سبوتنيك".
أدى استخدام نظام الطائرات من دون طيار في الحرب إلى التعامل مع الأهداف المعادية بشكل أسرع وتدميرها بدقة عالية.
وقال قائد المدرعة التي نفذت المهمة: "أُعطينا الإحداثيات، وذهبنا إلى النقطة، كانت هناك بعض الصعوبات في اختلاف التضاريس (وجود بعض المرتفعات)، لكننا أدينا المهمة وضربنا بنجاح".

"عندما تضرب قذيفة، تتشكل سحابة غاز، يليها انفجار، ويستحيل على العدو البقاء على قيد الحياة، حتى لو كان في داخل خندق، وكانت هناك ثغرات، فإن الغاز يخترق كل الثغرات".

وتشير قيادة عمليات المنطقة العسكرية المركزية إلى القوة النارية العالية للمركبة القتالية وقدرتها على المناورة، إذ أثبت النظام نفسه في سياق العملية العسكرية الخاصة.
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لاستهداف المدفعية الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
15 يوليو, 16:25 GMT
وأمس الأحد، نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم المدفعية من طراز "دي-20" في أثناء استهدافها تجمعات الجيش الأوكراني على اتجاه كراسني ليمان. وقالت الوزارة: "في سياق العمل القتالي، قام رجال المدفعية، بالتعاون مع مشغلي الطائرات من دون طيار، بضرب التجمع المكتشف للمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
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