https://sputnikarabic.ae/20230717/بنك-غازبروم-يكشف-لـسبوتنيك-مشاريعه-في-الذكاء-الاصطناعي-1079149580.html
بنك "غازبروم" يكشف لـ"سبوتنيك" مشاريعه في الذكاء الاصطناعي
بنك "غازبروم" يكشف لـ"سبوتنيك" مشاريعه في الذكاء الاصطناعي
كشف أنطون غوغليا، ممثل النظام البيئي للتقنيات الكمية في بنك "غازبروم" الروسي أنهم سيقدمون مشاريع النظام البيئي الكمي خلال السنوات المقبلة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:33+0000
2023-07-17T14:33+0000
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وقال غوغليا لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى "تكنولوجيا المستقبل" الذي استضافته موسكو: "الهدف من المشاريع أن نصنع منتجاتنا اليوم بالاشتراك مع شركات من مختلف الصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية والمالية واللوجستية وغيرها من الصناعات في روسيا".وتابع: "وفي مجال الحوسبة الكمومية، نقوم بتطوير منصات سحابية للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الكمومية ومحاكاتها وخوارزميات الكم والتطبيقات الكمومية، وفي اتجاه أجهزة الاستشعار الكمومية".وأضاف: "نحن منخرطون في أجهزة استشعار عالية الدقة يمكن استخدامها في الطب، على سبيل المثال، لتشخيص الأمراض في مرحلة مبكرة".وأوضح أن شركة "QApp" تعمل في حلول برمجية لحماية البيانات، وتجربها بالفعل مع شركات كبيرة في الصناعة المالية في الاتحاد الروسي.وأضاف: "وهناك منصة تجعل من السهل والبسيط اختبار الخوارزميات الكمية والتطبيقات الكمومية. وتقوم QBoard أيضًا بتجربة منتجاتها مع شركات في الصناعات المالية النفطية والغازية والبتروكيماوية، مع حل المشكلات اللوجستية والتحسين ومهام الذكاء الاصطناعي".
https://sputnikarabic.ae/20230717/برنامج-فحص-للفيروسات-يسبب-تسرب-بيانات-العاملين-في-وكالتي-الاستخبارات-الأمريكية-والألمانية--1079148416.html
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
بنك "غازبروم" يكشف لـ"سبوتنيك" مشاريعه في الذكاء الاصطناعي
14:33 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 15:02 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف أنطون غوغليا، ممثل النظام البيئي للتقنيات الكمية في بنك "غازبروم" الروسي أنهم سيقدمون مشاريع النظام البيئي الكمي خلال السنوات المقبلة.
وقال غوغليا لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى "تكنولوجيا المستقبل" الذي استضافته موسكو: "الهدف من المشاريع أن نصنع منتجاتنا اليوم بالاشتراك مع شركات من مختلف الصناعات النفطية والغازية والبتروكيماوية والمالية واللوجستية وغيرها من الصناعات في روسيا".
وأضاف غوغليا: "يعرض هذا الجناح مشاريع في مجالات الحوسبة الكمومية وحماية المعلومات وأجهزة الاستشعار المقاومة للكم، وفي مجال الأمن السيبراني المقاوم للكم، ونحن منخرطون في حماية البيانات من التهديدات الصادرة عن أجهزة الكمبيوتر الكمومية".
وتابع: "وفي مجال الحوسبة الكمومية، نقوم بتطوير منصات سحابية للوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الكمومية ومحاكاتها وخوارزميات الكم والتطبيقات الكمومية، وفي اتجاه أجهزة الاستشعار الكمومية".
وأضاف: "نحن منخرطون في أجهزة استشعار عالية الدقة يمكن استخدامها في الطب، على سبيل المثال، لتشخيص الأمراض في مرحلة مبكرة".
وتابع في حديثه: "نحن مستعدون لمناقشة التعاون مع الدول الصديقة لروسيا الاتحادية، ويعرض الجناح شركات تعمل في مجال أجهزة الاستشعار الكمومية والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، على سبيل المثال، يتعامل مشروع "QApp" مع تشفير ما بعد الكم. هذه طرق جديدة لحماية المعلومات من التهديد الكمومي وأي هجوم باستخدام أجهزة كمبيوتر كمومية".
وأوضح أن شركة "QApp" تعمل في حلول برمجية لحماية البيانات، وتجربها بالفعل مع شركات كبيرة في الصناعة المالية في الاتحاد الروسي.
وعن المشاريع الأخرى تابع : "بالحديث عن مشاريع أخرى، يمكننا تسليط الضوء على مشروع QBoard - شركة تطور الحوسبة الكمومية السحابية، وهي واجهات للوصول إلى برامج محاكاة أجهزة الكمبيوتر الكمومية، لما يسمى بالتوائم الرقمية" .
وأضاف: "وهناك منصة تجعل من السهل والبسيط اختبار الخوارزميات الكمية والتطبيقات الكمومية. وتقوم QBoard أيضًا بتجربة منتجاتها مع شركات في الصناعات المالية النفطية والغازية والبتروكيماوية، مع حل المشكلات اللوجستية والتحسين ومهام الذكاء الاصطناعي".