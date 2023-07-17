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https://sputnikarabic.ae/20230717/بيانات-موقع-للأقمار-الصناعية-يكشف-عملية-تصوير-جسر-القرم-قبل-أيام-من-الهجوم-1079145425.html
بيانات موقع للأقمار الصناعية يكشف عملية تصوير جسر القرم قبل أيام من الهجوم
بيانات موقع للأقمار الصناعية يكشف عملية تصوير جسر القرم قبل أيام من الهجوم
كشفت بيانات الشركة الفضائية التجارية الأمريكية عن قيامها بتصوير جسر القرم، مرتين خلال الشهر الماضي، بما في ذلك الأسبوع الماضي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:14+0000
2023-07-17T13:14+0000
العالم
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وظهرت على موقع شركة "Maxar" الفضائية التجارية الأمريكية WorldView-2 خريطة للمنطقة وفيها الصور نفسها مؤرخة في 20 يونيو/ حزيران الماضي، و12 يوليو/ تموز الجاري.وفي وقت سابق، صرحت الولايات المتحدة وأوكرانيا، مرارًا وتكرارًا، أنهما تتعاونان في توفير البيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.وأدرجت واشنطن أيضًا هذه الخدمات في حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة لنظام كييف.أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
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العالم

بيانات موقع للأقمار الصناعية يكشف عملية تصوير جسر القرم قبل أيام من الهجوم

13:14 GMT 17.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik
/
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كشفت بيانات الشركة الفضائية التجارية الأمريكية عن قيامها بتصوير جسر القرم، مرتين خلال الشهر الماضي، بما في ذلك الأسبوع الماضي.
وظهرت على موقع شركة "Maxar" الفضائية التجارية الأمريكية WorldView-2 خريطة للمنطقة وفيها الصور نفسها مؤرخة في 20 يونيو/ حزيران الماضي، و12 يوليو/ تموز الجاري.
وفي وقت سابق، صرحت الولايات المتحدة وأوكرانيا، مرارًا وتكرارًا، أنهما تتعاونان في توفير البيانات من الأقمار الصناعية الأمريكية لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأدرجت واشنطن أيضًا هذه الخدمات في حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة لنظام كييف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه الجزيرة نتيجة حالة طارئة
01:50 GMT
أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".
وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.
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