https://sputnikarabic.ae/20230717/تبون-يصل-إلى-بكين-بدعوة-من-الرئيس-الصيني---عاجل-1079136277.html
تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني... صور
تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني... صور
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى بكين في زيارة دولة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T08:14+0000
2023-07-17T08:14+0000
2023-07-17T08:22+0000
العالم العربي
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ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مشاهد للحظة وصول الرئيس الجزائري واستقباله في العاصمة الصينية بكين.ونشرت الرئاسة اتلجزائرية بيانا جاء فيه: "وصل رئيس الجمهورية، على متن الطائرة الرئاسية في هذه اللحظات، إلى بكين عاصمة الصين الشعبية".وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني... صور
08:14 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 08:22 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، إلى بكين في زيارة دولة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
ونشرت رئاسة الجمهورية الجزائرية مشاهد للحظة وصول الرئيس الجزائري واستقباله في العاصمة الصينية بكين.
ونشرت الرئاسة اتلجزائرية بيانا جاء فيه: "وصل رئيس الجمهورية، على متن الطائرة الرئاسية في هذه اللحظات، إلى بكين عاصمة الصين الشعبية".
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية
، تهدف الزيارة إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز العلاقات المتينة بين البلدين.