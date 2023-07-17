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تركيا: أكثر من 4.8 مليون مهاجر في البلاد
تركيا: أكثر من 4.8 مليون مهاجر في البلاد
قالت تركيا إن أكثر من 4.8 مليون مهاجر موجودون الآن في عموم البلاد، متجاوزين ما نسبته 20% من إجمالي السكان الأتراك في أكثر من ألف حي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T07:26+0000
2023-07-17T07:26+0000
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جاء ذلك وفق ما كشفته رئاسة إدارة الهجرة التركية، في بيان، اليوم الاثنين، حسب صحيفة "يني شفق".وبحسب البيان فإن "إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد بلغ حتى اليوم 4 ملايين و893 ألفا و753 شخصا".وأوضح البيان أن نسبة المهاجرين في 1169 حيا بعموم تركيا، تجاوزت حتى الآن 20 في المئة من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء.وأوضحت أنه تم إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها.وكان ملايين اللاجئين قد اتجهوا إلى تركيا منذ أكثر من عقد، لا سيما من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان، هربا من الأزمات التي تواجهها بلادهم، وسعيا للوصول إلى أوروبا عبر رحلات غير شرعية في معظمها.
https://sputnikarabic.ae/20230520/تركيا-تمنع-مئات-المهاجرين-من-الدخول-عبر-الحدود-الإيرانية-1077261188.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم

تركيا: أكثر من 4.8 مليون مهاجر في البلاد

07:26 GMT 17.07.2023
© AFP 2023 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / SEZAYI ERKEN
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قالت تركيا إن أكثر من 4.8 مليون مهاجر موجودون الآن في عموم البلاد، متجاوزين ما نسبته 20% من إجمالي السكان الأتراك في أكثر من ألف حي.
جاء ذلك وفق ما كشفته رئاسة إدارة الهجرة التركية، في بيان، اليوم الاثنين، حسب صحيفة "يني شفق".
وبحسب البيان فإن "إجمالي عدد المهاجرين الموجودين في عموم البلاد بلغ حتى اليوم 4 ملايين و893 ألفا و753 شخصا".
وأوضح البيان أن نسبة المهاجرين في 1169 حيا بعموم تركيا، تجاوزت حتى الآن 20 في المئة من إجمالي عدد السكان الأتراك في تلك الأحياء.
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وأوضحت أنه تم إغلاق باب تسجيل الأجانب الجدد في تلك الأحياء بهدف تقليل الكثافة المتركزة فيها.
وكان ملايين اللاجئين قد اتجهوا إلى تركيا منذ أكثر من عقد، لا سيما من سوريا والعراق وإيران وأفغانستان، هربا من الأزمات التي تواجهها بلادهم، وسعيا للوصول إلى أوروبا عبر رحلات غير شرعية في معظمها.
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