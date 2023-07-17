https://sputnikarabic.ae/20230717/تركيا-تأسف-لقرار-روسيا-تعليق-صفقة-الحبوب-1079142547.html
تركيا تأسف لقرار روسيا تعليق صفقة الحبوب
تركيا تأسف لقرار روسيا تعليق صفقة الحبوب
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن تركيا أعربت عن أسفها لقرار روسيا بعدم تمديد صفقة الحبوب، وأكدت استمرارها في المساعدة على إزالة العقبات التي تحول... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T11:13+0000
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وأوضح المصدر، الذي يشارك في مفاوضات صفقة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، أن تركيا كانت تتوقع هذا القرار، ولكنها عبّرت عن أسفها له.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أبلغت، اليوم الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن اعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب.وقالت زاخاروفا: "روسيا أخطرت اليوم، رسميا الجانبين التركي والأوكراني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عدم موافقتها على تمديد صفقة الحبوب؛ وفي المستقبل القريب، سوف تنشر وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه بشكل مفصل الموقف الروسي".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)"، وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الكرملين-يؤكد-انتهاء-صفقة-الحبوب-اليوم--عاجل-1079139798.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/مصر-تؤكد-أن-عدم-تمديد-صفقة-الحبوب-لن-يؤثر-على-اقتصادها-1079130296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار
تركيا تأسف لقرار روسيا تعليق صفقة الحبوب
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قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن تركيا أعربت عن أسفها لقرار روسيا بعدم تمديد صفقة الحبوب، وأكدت استمرارها في المساعدة على إزالة العقبات التي تحول دون تصدير المنتجات الغذائية الروسية.
وأوضح المصدر، الذي يشارك في مفاوضات صفقة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، أن تركيا كانت تتوقع هذا القرار، ولكنها عبّرت عن أسفها له.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا أبلغت، اليوم الاثنين، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن اعتراضها على تمديد اتفاق الحبوب
.
وقالت زاخاروفا: "روسيا أخطرت اليوم، رسميا الجانبين التركي والأوكراني، بالإضافة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، عدم موافقتها على تمديد صفقة الحبوب؛ وفي المستقبل القريب، سوف تنشر وزارة الخارجية الروسية بيانا توضح فيه بشكل مفصل الموقف الروسي".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل
، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)"، وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
يذكر أن مبادرة "البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.