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https://sputnikarabic.ae/20230717/تصويت-كيف-تتوقع-شكل-الرد-الروسي-على-حادثة-جسر-القرم--1079149429.html
تصويت... كيف تتوقع شكل الرد الروسي على حادثة جسر القرم؟
تصويت... كيف تتوقع شكل الرد الروسي على حادثة جسر القرم؟
أكدت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:38+0000
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وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".برأيك، كيف سيكون الرد الروسي على العمل الإرهابي الأوكراني الذي استهدف جسر القرم صباح اليوم؟وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيترأس اجتماعا اليوم حول الحادثة في القرم، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين تلقى تقارير من هؤلاء المسؤولين حول عواقب الهجوم الإرهابي على جسر القرم".وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم، في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق.
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... كيف تتوقع شكل الرد الروسي على حادثة جسر القرم؟

14:38 GMT 17.07.2023
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أكدت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيب طفل".

وكان جسر القرم قد تعرض، في وقت سابق، لعمل إرهابي نفذته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، حيث ردت روسيا بتوجيه ضربات شاملة على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

برأيك، كيف سيكون الرد الروسي على العمل الإرهابي الأوكراني الذي استهدف جسر القرم صباح اليوم؟
عدد الأصوات79
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيترأس اجتماعا اليوم حول الحادثة في القرم، مشيرا إلى أن "الرئيس بوتين تلقى تقارير من هؤلاء المسؤولين حول عواقب الهجوم الإرهابي على جسر القرم".
وأضاف بيسكوف أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم، في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق.
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