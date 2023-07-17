https://sputnikarabic.ae/20230717/ثلاثة-تحديات-تجمع-سوريا-والعراق-على-خط-المواجهة-1079152792.html

ثلاثة تحديات تجمع سوريا والعراق على خط المواجهة

ثلاثة تحديات تجمع سوريا والعراق على خط المواجهة

اختتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى منذ 13 سنة، ناقش خلالها التعاون الأمني وضبط الحدود، وشح المياه وعودة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T15:53+0000

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ثلاثة تحديات تجمع سوريا والعراق على خط المواجهة ثلاثة تحديات تجمع سوريا والعراق على خط المواجهة

واعتبر الأسد أن زيارة السوداني "فرصة لبناء علاقة مؤسسية، وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي".وشدد السوداني على "موقف بغداد الداعم لدمشق في بسط سيطرتها على كامل أراضيها"، مشيرا إلى أن "أي جيب خارج عن سيطرة الحكومة السورية قد يتحول إلى عامل تهديد لاستقرار المنطقة"، وأعلن عن اتفاق مع سوريا على "آليات للتعقب والمتابعة فيما يتعلق بمكافحة المخدرات".وفي حديثه لـ"سبتونيك"، قال رئيس مركز التفكير السياسي، د. إحسان الشمري:وتابع: "كما أن هذه الزيارة سعت أيضا إلى تفعيل الجانب الاقتصادي، خاصة أن البلدين يعانيان أزمة وسينعكس التعاون عليهما بشكل إيجابي"، مشيرا إلى أن "السوداني يحاول لعب دور الوسيط وتقريب وجهات النظر بين سوريا والولايات المتحدة، وكانت هناك زيارة لوزير خارجية سوريا إلى بغداد في وقت سابق، نقل فيها رسالة مهمة لواشنطن، وهذا قد يكون بحد ذاته الهدف العميق لهذه الزيارة".وأكد المحلل السياسي د. مجاشع التميمي:واعتبر الخبير السياسي والاستراتيجي د.علاء الأصفري، أن "زيارة السوداني تدشن مرحلة حساسة في العلاقات بين البلدين على أرضية تاريخية مشتركة، حيث أن الدولتين كافحتا الإرهاب الذي انتشر في المنطقة بدعم من المخابرات الغربية، ولهذا ستكون طبيعة التعاون الأمني مهمة لتصفية كل جيوب الإرهابيين، بما يؤدي إلى كبح الهجمات التي تقودها التنظيميات الإرهابية على الجيش السوري وحلفائه، وعلى الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، وأيضا سيكون هناك تعاون يهدف إلى فرض حصار لوجستي على القوات الأمريكية التي تحمي هؤلاء الإرهابيين على الحدود، وإلى سحب الذرائع الأمريكية بأن الحدود باتت ممرا للأسلحة الإيرانية"وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي ، اللواء رضا شريقي:وأشار إلى أن "الرئيس الأسد أعلن أن سوريا إلى جانب القوات المسلحة والحزب الشعبي تعمل على درء خطر الإرهاب، ما يعني وضع الخطط المناسبة للمواجهة، وسيتم العمل في هذا الاتجاه مع السوداني، وهو من الشخصيات التي تحررت كثيرا في السياسة الخارجية ويعمل على مصالح بلاده والعرب والإقليم".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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