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https://sputnikarabic.ae/20230717/حاكم-إقليم-كراسنودار-يدعو-المواطنين-لعدم-استخدام-جسر-القرم-بعد-توقف-حركة-المرور-عليه-1079132664.html
حاكم إقليم كراسنودار يدعو المواطنين لعدم استخدام جسر القرم بعد توقف حركة المرور عليه
حاكم إقليم كراسنودار يدعو المواطنين لعدم استخدام جسر القرم بعد توقف حركة المرور عليه
دعا حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T03:31+0000
2023-07-17T03:31+0000
جمهورية القرم الروسية
روسيا
كراسنودار
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطني وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر عبر جسر القرم. إذا كانت الرحلة ضرورية، فاسلكوا طريقا بديلا عبر المناطق الروسية الجديدة".وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار".
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-جمهورية-القرم-الروسية-توقف-حركة-المرور-على-جسر-شبه-جزيرة-القرم-نتيجة-حالة-طارئة--عاجل-1079132287.html
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جمهورية القرم الروسية, روسيا, كراسنودار
جمهورية القرم الروسية, روسيا, كراسنودار

حاكم إقليم كراسنودار يدعو المواطنين لعدم استخدام جسر القرم بعد توقف حركة المرور عليه

03:31 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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دعا حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراتييف، المواطنين إلى عدم استخدام جسر القرم واستخدام طرق بديلة عبر المناطق الروسية الجديدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان نشره عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "فيما يتعلق بالوضع الراهن، أطلب من مواطني وضيوف إقليم كراسنودار عدم التخطيط للسفر عبر جسر القرم. إذا كانت الرحلة ضرورية، فاسلكوا طريقا بديلا عبر المناطق الروسية الجديدة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حالة طارئة وقعت من ناحية إقليم كراسنودار.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية القرم الروسية: توقف حركة المرور على جسر شبه جزيرة القرم نتيجة حالة طارئة
01:50 GMT
وقال أكسينوف عبر حسابه على تطبيق "تليغرام"، "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
وأضاف "تحدثت مع وزير النقل الروسي فيتالي غيناديفيتش سافيليف، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام، ونتواصل مع الزملاء من إقليم كراسنودار".
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