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خبير أمريكي: الناتو هو أكبر تهديد للبشرية
خبير أمريكي: الناتو هو أكبر تهديد للبشرية
صرح الخبير المستقل السابق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألفريد دي زياس، أن تحالف شمال الأطلسي هو أكبر تهديد لوجود البشرية. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T07:21+0000
2023-07-17T07:21+0000
الناتو
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وقال: "خلاصة القول هي أنه بينما ترتكب قوات الناتو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ تسعينيات القرن الماضي، من المهم اليوم أن يعترف المجتمع الدولي بحلف الناتو باعتباره تهديدًا لسلام وأمن البشرية".وأضاف: "تشكل استفزازات الحلف المتكررة أعظم تهديد لبقائنا كنوع بشري".وأشار الخبير إلى أن المنظمة تستحق أن تسمى "منظمة إجرامية" وأنها أصبحت منذ عام 1997 "عملاقًا جيوسياسيًا يسعى إلى إخضاع العالم كله".ووفقًا لمقاله المنشور في صحيفة "غلوبال تايمز"، فإن أي محكمة تتمتع بالولاية القضائية المناسبة يمكنها محاكمة الأفراد العسكريين في الناتو وفقًا لمختلف القوانين المعترف بها عمومًا.وخلص الكاتب إلى أن هذا ممكن بسبب وجود توثيق لانتهاكات عديدة من قبل ممثلي قوات تحالف لاهاي وجنيف.
https://sputnikarabic.ae/20230716/الدفاع-المجرية-الناتو-يعلم-أن-الصراع-في-أوكرانيا-لا-يمكن-حله-بالطرق-العسكرية-1079123021.html
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الناتو, العالم
الناتو, العالم

خبير أمريكي: الناتو هو أكبر تهديد للبشرية

07:21 GMT 17.07.2023
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Photo / NATO
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صرح الخبير المستقل السابق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألفريد دي زياس، أن تحالف شمال الأطلسي هو أكبر تهديد لوجود البشرية.
وقال: "خلاصة القول هي أنه بينما ترتكب قوات الناتو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ تسعينيات القرن الماضي، من المهم اليوم أن يعترف المجتمع الدولي بحلف الناتو باعتباره تهديدًا لسلام وأمن البشرية".
وأضاف: "تشكل استفزازات الحلف المتكررة أعظم تهديد لبقائنا كنوع بشري".
وأشار الخبير إلى أن المنظمة تستحق أن تسمى "منظمة إجرامية" وأنها أصبحت منذ عام 1997 "عملاقًا جيوسياسيًا يسعى إلى إخضاع العالم كله".
نهر دانوب في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع المجرية: الناتو يعلم أن الصراع في أوكرانيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية
أمس, 14:45 GMT
ووفقًا لمقاله المنشور في صحيفة "غلوبال تايمز"، فإن أي محكمة تتمتع بالولاية القضائية المناسبة يمكنها محاكمة الأفراد العسكريين في الناتو وفقًا لمختلف القوانين المعترف بها عمومًا.
وخلص الكاتب إلى أن هذا ممكن بسبب وجود توثيق لانتهاكات عديدة من قبل ممثلي قوات تحالف لاهاي وجنيف.
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