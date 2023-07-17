https://sputnikarabic.ae/20230717/خبير-يوضح-أسباب-تكرار-استهداف-جسر-القرم-1079150869.html

خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم

خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T15:05+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم

إصابة طفلة ومقتل والديها في هجوم إرهابي على جسر القرم. عن هذا الموضوع قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناة:ماذا يعني عدم تمديد صفقة الحبوب وما هي الدول المتضررة؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب بقوله: "هذه مواجهة تكسير عظام بين روسيا والغرب لأن القرار أدى مباشرة إلى ارتفاع أسعار الحبوب وهذا الارتفاع أيضا من مصلحة الغرب لأنه يزيد من أرباحه، ما يتنذر بأوضاع كارثية على الدول الفقيرة، فيما ارتفع سعر رغيف الخبز".رئيس الوزراء العراقي في زيارة إلى دمشق لبحث ملفات الأمن والمياه والتعاون. حول هذه الزيارة، قال خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي، الدكتور عبد الله منيني لبرنامج "بلا قيود":بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي إلى زيارتها لبحث الملف الاقتصادي. حول هذا الموضوع، يقول المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، الأستاذ سليمان عبد المحسن العسّاف لـ "بلا قيود":تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر، البروفيسور مراد كوّاشي لبرنامجنا:الأمم المتحدة تقرر توطين اللاجئين السوريين في لبنان. وهو ما قال عنه المحلل السياسي نضال سعيد السبع:التفاصيل في الملف الصوتي...

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