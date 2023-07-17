https://sputnikarabic.ae/20230717/خبير-يوضح-أسباب-تكرار-استهداف-جسر-القرم-1079150869.html
خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم
خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T15:05+0000
2023-07-17T15:05+0000
2023-07-17T15:05+0000
راديو
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خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم
خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم
إصابة طفلة ومقتل والديها في هجوم إرهابي على جسر القرم. عن هذا الموضوع قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناة:ماذا يعني عدم تمديد صفقة الحبوب وما هي الدول المتضررة؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب بقوله: "هذه مواجهة تكسير عظام بين روسيا والغرب لأن القرار أدى مباشرة إلى ارتفاع أسعار الحبوب وهذا الارتفاع أيضا من مصلحة الغرب لأنه يزيد من أرباحه، ما يتنذر بأوضاع كارثية على الدول الفقيرة، فيما ارتفع سعر رغيف الخبز".رئيس الوزراء العراقي في زيارة إلى دمشق لبحث ملفات الأمن والمياه والتعاون. حول هذه الزيارة، قال خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي، الدكتور عبد الله منيني لبرنامج "بلا قيود":بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي إلى زيارتها لبحث الملف الاقتصادي. حول هذا الموضوع، يقول المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، الأستاذ سليمان عبد المحسن العسّاف لـ "بلا قيود":تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر، البروفيسور مراد كوّاشي لبرنامجنا:الأمم المتحدة تقرر توطين اللاجئين السوريين في لبنان. وهو ما قال عنه المحلل السياسي نضال سعيد السبع:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير يوضح أسباب تكرار استهداف جسر القرم
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إصابة طفلة ومقتل والديها في هجوم إرهابي على جسر القرم. عن هذا الموضوع قال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناة:
هذا كان متوقعا، بعد فشل الهجوم المضاد والعمليات العسكرية المرتبطة به، ونتائج قمة الناتو المحبطة لنظام كييف وغير المرضية له، فيريد هذا النظام ابتزاز المنظومة الغربية من جهة، وجر روسيا لنزاعات جديدة لا تريدها، إضافة إلى القيمة الرمزية والإعلامية لهذا الجسر.
ماذا يعني عدم تمديد صفقة الحبوب وما هي الدول المتضررة؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب بقوله: "هذه مواجهة تكسير عظام بين روسيا والغرب لأن القرار أدى مباشرة إلى ارتفاع أسعار الحبوب وهذا الارتفاع أيضا من مصلحة الغرب لأنه يزيد من أرباحه، ما يتنذر بأوضاع كارثية على الدول الفقيرة، فيما ارتفع سعر رغيف الخبز".
رئيس الوزراء العراقي في زيارة إلى دمشق لبحث ملفات الأمن والمياه والتعاون. حول هذه الزيارة، قال خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي، الدكتور عبد الله منيني لبرنامج "بلا قيود":
إن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة للجانبين في هذا التوقيت، هناك تحديات مشتركة لسوريا والعراق قديمة وجديدة، وجاءت بحكم الموقع الجغرافي الذي يجمع البلدين، وأيضا الحرب والإرهاب التي عانيا منها والوجود الأمريكي غير الشرعي في أراضيهما، وهناك ملفات أمنية حساسة عالية الدقة وهذا يتطلب جهودا مشتركة.
بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي إلى زيارتها لبحث الملف الاقتصادي. حول هذا الموضوع، يقول المستشار الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، الأستاذ سليمان عبد المحسن العسّاف لـ "بلا قيود":
إن الغرض من هذه الزيارة يأتي لمناقشة المصالح والتبادل التجاري السعودي - البريطاني، كونها من أكبر خمسة شركاء اقتصاديين للمملكة العربية السعودية، وبلادنا إحدى الدول العشرين الكبار ومن القيادات المهمة في الطاقة وإنتاج النفط وتصديره، وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية العالمية التي جعلت المملكة بوفرات مالية وفرص اقتصادية وعمليات جذب للمستثمرين.
تبون يصل إلى بكين بدعوة من الرئيس الصيني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر، البروفيسور مراد كوّاشي لبرنامجنا:
إن لهذه الزيارة عدة دلالات، فالجزائر تتوجه يوما بعد يوم نحو الشرق من موسكو إلى بكين، من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، فالعلاقات الاقتصادية شهدت منحى تصاعديا منذ التوقيع على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل، والتي تمتد إلى فترة 2026، والصين أكبر مموّل لبلادنا بنسبة 17% من احتياجات الجزائر السنوية بقيمة 9 مليار دولار.
الأمم المتحدة تقرر توطين اللاجئين السوريين في لبنان. وهو ما قال عنه المحلل السياسي نضال سعيد السبع:
هذا يعني استهداف لبنان وكأنه بلد بلا سيادة، وهذا القرار مرفوض من جميع الجهات اللبنانية وبالإجماع، ويجب أن يتم بالتنسيق بين لبنان وسوريا.
التفاصيل في الملف الصوتي...