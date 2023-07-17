عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/رأس-حربي-صاروخي-ينطلق-من-لانتسيت-الروسية-ويخترق-مدرعة-أوكرانية-فيديو-1079147899.html
رأس حربي صاروخي ينطلق من "لانتسيت" الروسية ويخترق مدرعة أوكرانية... فيديو
رأس حربي صاروخي ينطلق من "لانتسيت" الروسية ويخترق مدرعة أوكرانية... فيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشهدا مثيرا لقيام مسيرة "لانتسيت" الروسية بإطلاق رأس صاروخي حربي عند اقترابها من مدرعة أوكرانية. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:23+0000
2023-07-17T14:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079148596_0:0:1418:797_1920x0_80_0_0_492c55475b84badf2dbdc78233c6b1ce.png
وتظهر المشاهد لحظة اقتراب مسيّرة "لانتسيت" الروسية من المدرعة الأوكرانية، إذ انطلق منها رأس حربي صاروخي بسرعة كبيرة جدا.ويلاحظ في المشهد قيام الرأس الحربي باختراق المدرعة الأوكرانية وخروج الدخان من الطرف الآخر المعاكس لمكان تلقي الصدمة، في مؤشر على اختراق المقذوف جسم المدرعة وخروجه من الطرف الآخر.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.اقرأ أيضا: "كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديواقرأ أيضا: مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079148596_112:0:1175:797_1920x0_80_0_0_12f8e316d7d796eee1b35e7e56828693.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

رأس حربي صاروخي ينطلق من "لانتسيت" الروسية ويخترق مدرعة أوكرانية... فيديو

14:23 GMT 17.07.2023
© Photoصاروخ يخرج من مسيرة "لانتسيت" الروسية ويخترق دبابة أوكرانية
صاروخ يخرج من مسيرة لانتسيت الروسية ويخترق دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، مشهدا مثيرا لقيام مسيرة "لانتسيت" الروسية بإطلاق رأس صاروخي حربي عند اقترابها من مدرعة أوكرانية.
وتظهر المشاهد لحظة اقتراب مسيّرة "لانتسيت" الروسية من المدرعة الأوكرانية، إذ انطلق منها رأس حربي صاروخي بسرعة كبيرة جدا.
ويلاحظ في المشهد قيام الرأس الحربي باختراق المدرعة الأوكرانية وخروج الدخان من الطرف الآخر المعاكس لمكان تلقي الصدمة، في مؤشر على اختراق المقذوف جسم المدرعة وخروجه من الطرف الآخر.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
اقرأ أيضا: "كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو
اقرأ أيضا: مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала