https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-برلمان-القرم-نظام-كييف-الإرهابي-هو-المسؤول-عن-الهجوم-الأخير-على-الجسر--عاجل-1079133839.html
رئيس برلمان القرم: نظام كييف الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الأخير على الجسر
رئيس برلمان القرم: نظام كييف الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الأخير على الجسر
أعلن رئيس برلمان شبه جزية القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، صباح اليوم الاثنين، أن جسر القرم تعرض إلى هجوم من قبل نظام كييف. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T05:59+0000
2023-07-17T05:59+0000
2023-07-17T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب كونستانتينوف على حسابه في موقع "تلغرام": "صباح اليوم ارتكب نظام كييف الإرهابي جريمة جديدة هاجم جسر القرم".أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/سلطات-بيلغورود-مقتل-شخصين-وإصابة-طفلة-جراء-حادث-طارئ-وقع-على-جسر-القرم-1079133325.html
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روسيا
رئيس برلمان القرم: نظام كييف الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الأخير على الجسر
05:59 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 06:14 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس برلمان شبه جزية القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، صباح اليوم الاثنين، أن جسر القرم تعرض إلى هجوم من قبل نظام كييف.
وكتب كونستانتينوف على حسابه في موقع "تلغرام": "صباح اليوم ارتكب نظام كييف الإرهابي جريمة جديدة هاجم جسر القرم".
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر
.