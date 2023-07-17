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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/رئيس-برلمان-القرم-نظام-كييف-الإرهابي-هو-المسؤول-عن-الهجوم-الأخير-على-الجسر--عاجل-1079133839.html
رئيس برلمان القرم: نظام كييف الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الأخير على الجسر
رئيس برلمان القرم: نظام كييف الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الأخير على الجسر
أعلن رئيس برلمان شبه جزية القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، صباح اليوم الاثنين، أن جسر القرم تعرض إلى هجوم من قبل نظام كييف. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T05:59+0000
2023-07-17T06:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب كونستانتينوف على حسابه في موقع "تلغرام": "صباح اليوم ارتكب نظام كييف الإرهابي جريمة جديدة هاجم جسر القرم".أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/سلطات-بيلغورود-مقتل-شخصين-وإصابة-طفلة-جراء-حادث-طارئ-وقع-على-جسر-القرم-1079133325.html
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روسيا

رئيس برلمان القرم: نظام كييف الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الأخير على الجسر

05:59 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 06:14 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Maks Vetrov / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير كونستانتينوف
فلاديمير كونستانتينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Maks Vetrov
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أعلن رئيس برلمان شبه جزية القرم الروسية، فلاديمير كونستانتينوف، صباح اليوم الاثنين، أن جسر القرم تعرض إلى هجوم من قبل نظام كييف.
وكتب كونستانتينوف على حسابه في موقع "تلغرام": "صباح اليوم ارتكب نظام كييف الإرهابي جريمة جديدة هاجم جسر القرم".
أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات بيلغورود: مقتل شخصين وإصابة طفلة جراء حادث طارئ وقع على جسر القرم
05:09 GMT
وقالت وزارة النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة ما أُثير من معلومات على وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
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