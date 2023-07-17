عربي
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-القرار-بشأن-صفقة-الحبوب-نهائي--1079149001.html
روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي
روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:19+0000
2023-07-17T14:42+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101483/84/1014838442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a8e9fd0f7fbc77c110704920a8bc6d14.jpg
وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-تبلغ-تركيا-والأمم-المتحدة-وكييف-اعتراضها-على-تمديد-صفقة-الحبوب--عاجل-1079140350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101483/84/1014838442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42ec9f5d49f072ebf9c6468afcb581e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي

14:19 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن.
وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".

وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
مركز التنسيق حول الحبوب في اسطنبول، تركيا 2 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تبلغ تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اعتراضها على تمديد صفقة الحبوب
09:23 GMT
وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала