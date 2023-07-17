https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-القرار-بشأن-صفقة-الحبوب-نهائي--1079149001.html
روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي
روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:19+0000
2023-07-17T14:19+0000
2023-07-17T14:42+0000
روسيا
العالم
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وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-تبلغ-تركيا-والأمم-المتحدة-وكييف-اعتراضها-على-تمديد-صفقة-الحبوب--عاجل-1079140350.html
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روسيا, العالم
روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي
14:19 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 14:42 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن.
وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".
وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل
، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقيات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".