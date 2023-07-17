https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-تفعل-نظام-المنطقة-الخطرة-في-البحر-الأسود-وتحل-مركز-التنسيق-المشترك-في-إسطنبول-حول-صفقة-الحبوب-1079144541.html

روسيا تفعل نظام المنطقة الخطرة في البحر الأسود وتحل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حول صفقة الحبوب

روسيا تفعل نظام المنطقة الخطرة في البحر الأسود وتحل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حول صفقة الحبوب

صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن مبادرة البحر الأسود توقفت عن العمل اعتبارًا من 18 يوليو/ تموز الجاري، ما يعني سحب روسيا لضمانات سلامة الملاحة،... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T12:33+0000

2023-07-17T12:33+0000

2023-07-17T12:33+0000

العالم

روسيا

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وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الجانب الروسي يعترض على التمديد الإضافي، إذ تم إبلاغ الجانبين التركي والأوكراني به رسميًا اليوم، كما تم إخطار الأمانة العامة للأمم المتحدة.وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "في ظل ظروف التخريب الصريح في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول، لا معنى لاستمرار "مبادرة البحر الأسود" التي لم تف بالغرض الإنساني منها".وأضافت الوزارة: "فقط عند تلقي نتائج ملموسة، وليس وعودًا وتأكيدات، ستكون روسيا مستعدة للنظر في استعادة الصفقة".وأضافت: "نتوقع أن يظهر المجتمع الدولي والهياكل المتخصصة متعددة الأطراف النزاهة، وتقدم تقييمًا مناسبًا للجريمة التي اقترفتها السلطات الأوكرانية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)"، وشدد على أنه في حال تم تنفيذ الجزء الروسي من الاتفاقات، فإن روسيا "ستعود إلى تنفيذ هذه الصفقة على الفور".يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها، في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، تنسيق حركة السفن.

https://sputnikarabic.ae/20230717/تركيا-تأسف-لقرار-روسيا-تعليق-صفقة-الحبوب-1079142547.html

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