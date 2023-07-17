عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-والمجر-تعدلان-اتفاقية-القرض-لبناء-محطة-نووية---1079152188.html
روسيا والمجر تعدلان اتفاقية القرض لبناء محطة نووية
روسيا والمجر تعدلان اتفاقية القرض لبناء محطة نووية
وقعت موسكو وبودابست بروتوكولا لتعديل اتفاق القرض الروسي لبناء محطة "باك -2" للطاقة النووية، بناء على مرسوم الحكومة الروسية، المنشور يوم الاثنين على البوابة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T15:33+0000
2023-07-17T15:33+0000
مجتمع
العالم
روسيا
علوم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101483/27/1014832744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aecf361255f1c4d493b8253ac8009bb8.jpg
وفقا لنص القرار، فقد تم التوقيع على البروتوكول من قبل الجانب الروسي في موسكو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، ومن قبل الزملاء المجريين في بودابست في 12 يوليو.وينص البروتوكول على تطيبق تأجيل على الفائدة المستحقة من 1 مارس/ آذار، حتى دخول اتفاقية قرض البناء حيز التنفيذ. كما أن العمولات من مبلغ القرض غير المستخدم في 2021-2022 تندرج تحت بند التأجيل. و مدفوعات القرض يجب سدادها باليورو من قبل الجانب المجري في أحد البنوك الروسية.ويقدم مجلس الوزراء الروسي إلى مجلس الدوما مشروع قانون لتعديل الاتفاقية الخاصة بتزويد الجانب المجري بقرض حكومي لبناء محطة الطاقة النووية.وفي الوقت الحاضر، بالكاد تنتج محطة الطاقة النووية "باك" الوحيدة في المجر، من أربع وحدات طاقة نصف احتياجات البلاد من الكهرباء.وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقية لبناء وحدتي طاقة "باك" جديدتين رقم 5 ورقم 6 مع محطات مفاعل وفقًا للمشروع الروسي المتقدم "في في إي آر 1200"، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والأمان، مع تشغيل وحدتي"إن بي بي" جديدتين، ومن المتوقع أن تتم مضاعفة هذه الحصة.تمنح روسيا المجر قرضًا حكوميًا يصل إلى عشرة مليارات يورو لمشروع "باك 2"، وستكون التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو. وتم بالفعل إصدار ترخيص لبناء وحدات الطاقة. وبالنسبة للمجر، فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها، كما أكدت قيادة هذا البلد مرارًا.في نهاية أغسطس/ آب 2022، أصدرت المجر ترخيصًا لشركة "روستوم" لبناء وحدات طاقة لمحطة الطاقة النووية "باك-2". في مايو/ أيار من هذا العام، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات الاتفاقيات الخاصة ببناء المحطة وتمويل المشروع. ومن المتوقع بدء بناء محطة الطاقة النووية "باك-2" في ربيع وصيف عام 2024، حسبما قال غيرغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في أوائل يوليو.
https://sputnikarabic.ae/20230715/روسيا-تدين-خطط-كييف-لاستخدام-أساليب-الإرهاب-ضد-محطات-الطاقة-النووية-الروسية---عاجل-1079086761.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101483/27/1014832744_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3a3699925f051728495a1bfd13a4dae4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, علوم, اقتصاد
العالم, روسيا, علوم, اقتصاد

روسيا والمجر تعدلان اتفاقية القرض لبناء محطة نووية

15:33 GMT 17.07.2023
© Sputnikبناء محطة نووية
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
وقعت موسكو وبودابست بروتوكولا لتعديل اتفاق القرض الروسي لبناء محطة "باك -2" للطاقة النووية، بناء على مرسوم الحكومة الروسية، المنشور يوم الاثنين على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وفقا لنص القرار، فقد تم التوقيع على البروتوكول من قبل الجانب الروسي في موسكو، في 11 يوليو/ تموز الجاري، ومن قبل الزملاء المجريين في بودابست في 12 يوليو.
وينص البروتوكول على تطيبق تأجيل على الفائدة المستحقة من 1 مارس/ آذار، حتى دخول اتفاقية قرض البناء حيز التنفيذ. كما أن العمولات من مبلغ القرض غير المستخدم في 2021-2022 تندرج تحت بند التأجيل. و مدفوعات القرض يجب سدادها باليورو من قبل الجانب المجري في أحد البنوك الروسية.
ويقدم مجلس الوزراء الروسي إلى مجلس الدوما مشروع قانون لتعديل الاتفاقية الخاصة بتزويد الجانب المجري بقرض حكومي لبناء محطة الطاقة النووية.
وفي الوقت الحاضر، بالكاد تنتج محطة الطاقة النووية "باك" الوحيدة في المجر، من أربع وحدات طاقة نصف احتياجات البلاد من الكهرباء.
وفي نهاية عام 2014، وقعت روسيا والمجر اتفاقية لبناء وحدتي طاقة "باك" جديدتين رقم 5 ورقم 6 مع محطات مفاعل وفقًا للمشروع الروسي المتقدم "في في إي آر 1200"، والذي يلبي أحدث معايير الموثوقية والأمان، مع تشغيل وحدتي"إن بي بي" جديدتين، ومن المتوقع أن تتم مضاعفة هذه الحصة.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية - عاجل
15 يوليو, 10:12 GMT
تمنح روسيا المجر قرضًا حكوميًا يصل إلى عشرة مليارات يورو لمشروع "باك 2"، وستكون التكلفة الإجمالية للعمل 12.5 مليار يورو. وتم بالفعل إصدار ترخيص لبناء وحدات الطاقة. وبالنسبة للمجر، فإن الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن طاقتها، كما أكدت قيادة هذا البلد مرارًا.
في نهاية أغسطس/ آب 2022، أصدرت المجر ترخيصًا لشركة "روستوم" لبناء وحدات طاقة لمحطة الطاقة النووية "باك-2". في مايو/ أيار من هذا العام، وافقت المفوضية الأوروبية على تعديلات الاتفاقيات الخاصة ببناء المحطة وتمويل المشروع. ومن المتوقع بدء بناء محطة الطاقة النووية "باك-2" في ربيع وصيف عام 2024، حسبما قال غيرغي غوياش، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في أوائل يوليو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала