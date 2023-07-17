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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/سلطات-بيلغورود-مقتل-شخصين-وإصابة-طفلة-جراء-حادث-طارئ-وقع-على-جسر-القرم-1079133325.html
سلطات بيلغورود: مقتل شخصين وإصابة طفلة جراء حادث طارئ وقع على جسر القرم
سلطات بيلغورود: مقتل شخصين وإصابة طفلة جراء حادث طارئ وقع على جسر القرم
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T05:09+0000
2023-07-17T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تلقينا صباح اليوم أنباء حول حالة طارئة وقعت على جسر القرم. شاهدنا معكم جميعا مقطع فيديو على الإنترنت لسيارة متضررة بأرقام تابعة لمقاطعة بيلغورود".وأضاف: "المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي هي، أن فتاة أُصيبت بجروح متوسطة، وهي بالفعل تحت إشراف الأطباء سننقلها إلى بيلغورود على الفور عندما يسمح الأطباء بذلك".وأوضح غلادكوف أن والدي الفتاة توفيا في الحادث، وأنه أصدر تعليماته لرئيس منطقة نوفوسكولسكي، أندريه غريدنيف، للاتصال بأقارب الضحيتين، مؤكدا أن السلطات مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة.من جانبه، أكد مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار نقلا عن وزارة الصحة في الإقليم، مقتل شخصين، وإصابة طفلة نتيجة الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر.وأعلنت وزارة النقل الروسية، في وقت سابق اليوم، تضرر الطريق على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/إصابة-طفل-خلال-الحادثة-التي-وقعت-على-جسر-القرم--عاجل-1079133148.html
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روسيا

سلطات بيلغورود: مقتل شخصين وإصابة طفلة جراء حادث طارئ وقع على جسر القرم

05:09 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 05:19 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصورعمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي.
عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الاثنين، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.
وقال غلادكوف عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تلقينا صباح اليوم أنباء حول حالة طارئة وقعت على جسر القرم. شاهدنا معكم جميعا مقطع فيديو على الإنترنت لسيارة متضررة بأرقام تابعة لمقاطعة بيلغورود".
وأضاف: "المعلومات المتوفرة في الوقت الحالي هي، أن فتاة أُصيبت بجروح متوسطة، وهي بالفعل تحت إشراف الأطباء سننقلها إلى بيلغورود على الفور عندما يسمح الأطباء بذلك".
فيوديسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة طفل خلال الحادثة التي وقعت على جسر القرم
04:20 GMT
وأوضح غلادكوف أن والدي الفتاة توفيا في الحادث، وأنه أصدر تعليماته لرئيس منطقة نوفوسكولسكي، أندريه غريدنيف، للاتصال بأقارب الضحيتين، مؤكدا أن السلطات مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة.
من جانبه، أكد مقر قيادة العمليات في إقليم كراسنودار نقلا عن وزارة الصحة في الإقليم، مقتل شخصين، وإصابة طفلة نتيجة الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.
وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر.
وأعلنت وزارة النقل الروسية، في وقت سابق اليوم، تضرر الطريق على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
وقالت النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
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