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https://sputnikarabic.ae/20230717/شركة-روسية-تكشف-لـسبوتنيك-عن-مشروع-حوسبة-كمومي-ضخم-1079150047.html
شركة روسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروع حوسبة كمومي ضخم
شركة روسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروع حوسبة كمومي ضخم
أكد ميخائيل ريمنيف، المحلل والباحث التقني لدى شركة "Cloud" التكنولوجية الروسية، أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع حوسبة كمومي ضخم. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:57+0000
2023-07-17T15:01+0000
تقارير سبوتنيك
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وقال ريمنيف لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى "تكنولوجيا المستقبل": "على الرغم من عدم توفر جهاز الكمبيوتر الكمومي الضخم لدينا، فإننا نقوم بنشر برامج لمحاكاة هذا المشروع، من أجل استكشاف الخوارزميات الكمومية وبيان المشكلة في صياغة الكم".وأشار ريمنيف إلى أن الشركة الروسية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بخبرة واسعة في تطوير "مساحة المحاكاة"، بما في ذلك جميع أنواع صناديق الحماية والتطوير المشترك.وأجاب ريمنيف عن سؤال حول رؤيته لتطور هذه التكنولوجيا خلال 10 سنوات: "أعتقد أن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في غضون 10 سنوات عندما يظهر الكمبيوتر الكمومي إذا ظهرت هذه التقنية، أعتقد أن تكلفة معالجة المعلومات ستنخفض بشكل كبير".
https://sputnikarabic.ae/20230713/منتدى-تقنيات-المستقبل-في-موسكو-يشهد-عرض-أجهزة-حوسبة-كمومية-1079041454.html
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تقارير سبوتنيك, حصري
تقارير سبوتنيك, حصري

شركة روسية تكشف لـ"سبوتنيك" عن مشروع حوسبة كمومي ضخم

14:57 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 15:01 GMT 17.07.2023)
ميخائيل ريمنيف محلل وباحث لدى شركة Cloud
ميخائيل ريمنيف محلل وباحث لدى شركة Cloud - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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حصري
أكد ميخائيل ريمنيف، المحلل والباحث التقني لدى شركة "Cloud" التكنولوجية الروسية، أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع حوسبة كمومي ضخم.
وقال ريمنيف لـ"سبوتنيك"، على هامش منتدى "تكنولوجيا المستقبل": "على الرغم من عدم توفر جهاز الكمبيوتر الكمومي الضخم لدينا، فإننا نقوم بنشر برامج لمحاكاة هذا المشروع، من أجل استكشاف الخوارزميات الكمومية وبيان المشكلة في صياغة الكم".

وتابع: "لدينا قوة كبيرة، وأجهزة كمبيوتر عملاقة، وآمل أن يؤدي تطبيق محاكاة جهاز كمبيوتر كمومي على كمبيوتر عملاق قوي إلى تسريع بحثنا، لأن ذلك سيمكننا من جمع كمية كبيرة من المعلومات".

وأشار ريمنيف إلى أن الشركة الروسية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بخبرة واسعة في تطوير "مساحة المحاكاة"، بما في ذلك جميع أنواع صناديق الحماية والتطوير المشترك.
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وأضاف ريمنيف: "نريد أيضًا تطبيق تجربة هذا التطور على الحوسبة الكمومية، ونأمل أنه عندما يظهر الكمبيوتر الكمي، سنتمكن من تعيين المهام عليه وحل المشكلات لكل من العملاء ومشكلاتنا الداخلية، وهذا من شأنه أن يقلل التكلفة ويسرع معالجة المعلومات لشركتنا".

وأجاب ريمنيف عن سؤال حول رؤيته لتطور هذه التكنولوجيا خلال 10 سنوات: "أعتقد أن لا أحد يعرف ماذا سيحدث في غضون 10 سنوات عندما يظهر الكمبيوتر الكمومي إذا ظهرت هذه التقنية، أعتقد أن تكلفة معالجة المعلومات ستنخفض بشكل كبير".
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