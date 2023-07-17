https://sputnikarabic.ae/20230717/صحيفة-إسرائيلية-تطالب-نتنياهو-بالكشف-عن-حالته-الصحية-1079136887.html

صحيفة إسرائيلية تطالب نتنياهو بالكشف عن حالته الصحية

صحيفة إسرائيلية تطالب نتنياهو بالكشف عن حالته الصحية

طالبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بكشف الحالة الصحية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد نقله لقسم الطوارئ بمستشفى شيبا قرب تل أبيب قبل يومين. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T08:28+0000

2023-07-17T08:28+0000

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وقالت الصحيفة، في مقالها الافتتاحي، اليوم الاثنين، إنه بحسب المستجدات الرسمية التي نشرها مكتب رئيس الوزراء بخصوص ظروف دخول بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، فإن حالته الصحية "جيدة جدا"، وأنه شعر "بدوخة طفيفة"، وخرجت جميع الفحوصات "طبيعية".لكن "هآرتس" تساءلت عن السبب الذي يستدعي نقل نتنياهو في منتصف يوم السبت (عطلة رسمية في إسرائيل) إلى مستشفى متقدم يبعد مسافة ساعة بالسيارة عن منزله.وأضافت: "يُثير قرار زرع جهاز مراقبة في جسده لفحص نشاط معدل ضربات القلب، وهو قرار لم يبلغ عنه مكتبه، مخاوف من عدم معرفة الجمهور بالصورة الكاملة لحالته الطبية".وقالت: "هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها نتنياهو إلى المستشفى هذا العام. في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عندما كان رئيسا للمعارضة، وصل بمفرده إلى مستشفى "شعاري تسيدك" (بالقدس) بعد أن شعر بالمرض في أثناء الصلاة في كنيس. ووقتها، أفاد مكتبه بأن الفحوصات "خرجت طبيعية، وأنه يشعر بحالة جيدة".وأشارت إلى أنه بعد سقوط رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون، الذي أصيب بجلطة دماغية لم يستيقظ منها، صاغ فريق في مكتب رئيس الوزراء إجراءً يتعلق بالعلاج الطبي لرؤساء الوزراء.وأوضحت الصحيفة أن أحد بنود هذا الإجراء يدعو الطاقم الطبي إلى نشر تقرير سنوي "يوضح بالتفصيل صلاحية رئيس الوزراء فيما يتعلق بالصحة".لكن ومنذ أن تولى نتنياهو منصبه، وعلى عكس الإجراء، لم ينشر تقريرًا منظمًا عن حالته الصحية، وفق "هآرتس".ولم تنجح أيضا جمعية "النجاح" الناشطة في الحقوق المدنية إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن هذه المسألة قبل شهرين. وبدلا من إرسال تقارير، أرسل المكتب بيانات للصحفيين كان آخرها عام 2020، توثق الإجراءات الطبية التي خضع لها نتنياهو، وكذلك فقرات حول حالته الصحية في ذلك العام.وختمت الصحيفة بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، يرفض نتنياهو تعيين نائب دائم له، إذا اضطر نتنياهو لمغادرة منصبه بسبب عدم أهليته الصحية، فإن القرار بشأن هوية خليفته يمكن أن يزرع الفوضى في إدارة البلاد. على نتنياهو التوقف عن ازدراء الإجراءات. هو ليس فوق القانون. يجب عليه تعيين بديل دائم، وقبل كل شيء تقديم تقرير شامل وموثوق للجمهور عن صحته وأهليته لمنصبه".وكانت مستشفى "شيا" قد أشار إلى أن سبب نقل نتنياهو إليها يوم السبت وقضاء ليلة كاملة في قسم رعاية القلب، كان بسبب إصابته بالجفاف.وقال نتنياهو في مقطع فيديو، بعد 4 ساعات من دخوله المستشفى، وقد بدا شاحب الوجه: "قضيت يوم أمس في بحيرة طبريا بصحبة زوجتي، في الشمس، بلا قبعة أو ماء، لم تكن فكرة جيدة".

https://sputnikarabic.ae/20230715/بعد-نقله-للمستشفى-بشكل-عاجل-مكتب-نتنياهو-يكشف-تفاصيل-حالته-الصحية-1079101383.html

https://sputnikarabic.ae/20230715/متوجها-بطلب-للإسرائيليين-أول-ظهور-لنتنياهو-بعد-نقله-للمستشفى-فيديو-1079102008.html

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