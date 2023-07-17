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https://sputnikarabic.ae/20230717/صفقة-الحبوب-بيانات-وأرقام-1079143507.html
"صفقة الحبوب"... بيانات وأرقام
"صفقة الحبوب"... بيانات وأرقام
مبادرة صفقة الحبوب
2023-07-17T12:14+0000
2023-07-17T12:18+0000
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مبادرة حبوب البحر الأسود، اتفاقية دولية كانت موقعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة العام الماضي، سهّلت إنشاء ممر آمن للحبوب الأوكرانية عبر المناطق البحرية التي تسيطر عليها البحرية الروسية وسط العملية العسكرية الخاصة، التي أعلنتها موسكو في عام 2022.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، "انتهاء صفقة الحبوب". وتابع: اقرأ أيضا - الكرملين يؤكد انتهاء صفقة الحبوب اليومتحقق من مخطط المعلومات البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك"، لمعرفة المراحل المختلفة التي مرت بها صفقة الحبوب لتمديدها والوجهات والحجم الإجمالي للحبوب والأغذية المصدرة.
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صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

"صفقة الحبوب"... بيانات وأرقام

12:14 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 17.07.2023)
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وافقت موسكو في السابق عدة مرات على تمديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، الموقعة في 22 يوليو/ تموز عام 2022، التي وفرت ممرًا بحريًا إنسانيًا لصادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
مبادرة حبوب البحر الأسود، اتفاقية دولية كانت موقعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة العام الماضي، سهّلت إنشاء ممر آمن للحبوب الأوكرانية عبر المناطق البحرية التي تسيطر عليها البحرية الروسية وسط العملية العسكرية الخاصة، التي أعلنتها موسكو في عام 2022.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، "انتهاء صفقة الحبوب".
وتابع:
"في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
اقرأ أيضا - الكرملين يؤكد انتهاء صفقة الحبوب اليوم
تحقق من مخطط المعلومات البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك"، لمعرفة المراحل المختلفة التي مرت بها صفقة الحبوب لتمديدها والوجهات والحجم الإجمالي للحبوب والأغذية المصدرة.
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