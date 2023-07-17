https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يبين-أن-سقوط-أوكرانيا-أصبح-مؤكدا-بالنسبة-للقيادة-الأمريكية-1079146754.html
ضابط أمريكي يحدد موعد انهيار الجيش الأوكراني
ضابط أمريكي يحدد موعد انهيار الجيش الأوكراني
توقع ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن حالة القوات المسلحة الأوكرانية ستكون حرجة وستعاني من هزيمة كاملة بحلول نهاية الصيف. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:24+0000
2023-07-17T13:24+0000
2023-07-17T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف الضابط: "ما زلت أعتقد أن أوكرانيا ستفقد قدرتها، حرفيًا، على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق، بحلول نهاية الصيف وبداية الخريف"، مضيفًا: "إنهم على الطريق الصحيح لذلك ".لذا فإن قرار البيت الأبيض بتزويدهم بالقنابل العنقودية يهدف إلى محاولة إنقاذ الوضع، لكنه لن يغير مسار الأحداث على الخطوط الأمامية.ولخص الخبير قوله، في مقابلة أجراها على قناة "يوتيوب" تحمل اسم "U.S. Tour of Duty"، بأن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في مسرح العمليات، ومن دون تلك القذائف ستعاني هزيمة كاملة.وأكد الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، يوم أمس الأحد، أن الغرب سئم الصراع العسكري في أوكرانيا. وقال بيل في مقابلة: "إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا يزداد صعوبة أكثر فأكثر، كما أن المخاطر والتكاليف آخذة في الازدياد"، وتابع: "بدأ إرهاق الحرب يظهر تدريجيًا، ونرى كيف بدأت تظهر الآن بعض الحقائق، وبعض الصعوبات". واعترف الخبيرالبريطاني بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم دون نجاح يذكر، وأن ضمانات "الناتو" لأوكرانيا بشأن الانضمام إلى الحلف يمكن أن "تدفع" الجانب الروسي لمواصلة العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230716/-خبير-عسكري-الغرب-بدأ-يتعب-من-الصراع-في-أوكرانيا-1079126524.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط أمريكي يحدد موعد انهيار الجيش الأوكراني
13:24 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
توقع ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن حالة القوات المسلحة الأوكرانية ستكون حرجة وستعاني من هزيمة كاملة بحلول نهاية الصيف.
وأضاف الضابط: "ما زلت أعتقد أن أوكرانيا ستفقد قدرتها، حرفيًا، على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق، بحلول نهاية الصيف وبداية الخريف"، مضيفًا: "إنهم على الطريق الصحيح لذلك ".
ووفقًا للضابط، فإن الدليل الرئيسي لذلك هو اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن ذخيرة كييف تنفد.
لذا فإن قرار البيت الأبيض بتزويدهم بالقنابل العنقودية يهدف إلى محاولة إنقاذ الوضع، لكنه لن يغير مسار الأحداث على الخطوط الأمامية.
ولخص الخبير قوله، في مقابلة أجراها على قناة "يوتيوب" تحمل اسم "U.S. Tour of Duty
"، بأن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في مسرح العمليات، ومن دون تلك القذائف ستعاني هزيمة كاملة.
وأكد الخبير العسكري البريطاني، شون بيل، يوم أمس الأحد، أن الغرب سئم الصراع العسكري في أوكرانيا.
وقال بيل في مقابلة: "إمداد الغرب بالأسلحة إلى أوكرانيا يزداد صعوبة أكثر فأكثر، كما أن المخاطر والتكاليف آخذة في الازدياد"، وتابع: "بدأ إرهاق الحرب يظهر تدريجيًا، ونرى كيف بدأت تظهر الآن بعض الحقائق، وبعض الصعوبات".
واعترف الخبيرالبريطاني بأن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم دون نجاح يذكر
، وأن ضمانات "الناتو" لأوكرانيا بشأن الانضمام إلى الحلف يمكن أن "تدفع" الجانب الروسي لمواصلة العملية الخاصة.