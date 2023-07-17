عربي
الكرملين يؤكد انتهاء صفقة الحبوب اليوم- عاجل
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-5-نقاط-استراتيجية-سرية-لبوتين--1079139560.html
ضابط أمريكي يكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين
ضابط أمريكي يكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين
صرح المحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، بأن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا والغرب حققت نتائج مهمة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T09:11+0000
2023-07-17T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f1d4f0a123122f958bb1a3b95003ba6.jpg
وقال درافن: "بوتين عبقري، ينتقده الكثيرون للعبث مع أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً، استنفذ القدرات القتالية للقوات المسلحة لأوكرانيا".وأضاف: "ثانيًا، سمح للعالم برؤية زيلينسكي على حقيقته وفضح الأكاذيب الغربية".وبحسب ما كتبه على "تويتر"، فقد استُنفدت ترسانات "الناتو" الضخمة خلال الصراع.وتابع درافن: "رابعًا، وجّه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي، وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين".وتابع، قائلًا: "إن الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي".وفي الختام، استنتج درافن أن "بوتين يلعب شطرنجا خماسي الأبعاد، والغرب ببساطة لا يراه".أقرا أيضا: بوتين: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بأوامر من خلف المحيطإعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
https://sputnikarabic.ae/20230717/ناشط-أمريكي-في-حقوق-الإنسان-زيلينسكي-دمر-بلاده-لأنه-لم-يسمع-نصيحة-بوتين-1079137092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0b8d6b02d2fe64a85ce49b601e675175.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي يكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين

09:11 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح المحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، بأن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا والغرب حققت نتائج مهمة.
وقال درافن: "بوتين عبقري، ينتقده الكثيرون للعبث مع أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً، استنفذ القدرات القتالية للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وأضاف: "ثانيًا، سمح للعالم برؤية زيلينسكي على حقيقته وفضح الأكاذيب الغربية".
وبحسب ما كتبه على "تويتر"، فقد استُنفدت ترسانات "الناتو" الضخمة خلال الصراع.
وتابع درافن: "رابعًا، وجّه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي، وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
ناشط أمريكي في حقوق الإنسان: زيلينسكي دمر بلاده لأنه لم يسمع نصيحة بوتين
08:43 GMT
وتابع، قائلًا: "إن الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي".
وفي الختام، استنتج درافن أن "بوتين يلعب شطرنجا خماسي الأبعاد، والغرب ببساطة لا يراه".
أقرا أيضا: بوتين: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بأوامر من خلف المحيط
إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала