https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-5-نقاط-استراتيجية-سرية-لبوتين--1079139560.html
ضابط أمريكي يكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين
ضابط أمريكي يكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين
صرح المحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، بأن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا والغرب حققت نتائج مهمة. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T09:11+0000
2023-07-17T09:11+0000
2023-07-17T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال درافن: "بوتين عبقري، ينتقده الكثيرون للعبث مع أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً، استنفذ القدرات القتالية للقوات المسلحة لأوكرانيا".وأضاف: "ثانيًا، سمح للعالم برؤية زيلينسكي على حقيقته وفضح الأكاذيب الغربية".وبحسب ما كتبه على "تويتر"، فقد استُنفدت ترسانات "الناتو" الضخمة خلال الصراع.وتابع درافن: "رابعًا، وجّه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي، وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين".وتابع، قائلًا: "إن الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي".وفي الختام، استنتج درافن أن "بوتين يلعب شطرنجا خماسي الأبعاد، والغرب ببساطة لا يراه".أقرا أيضا: بوتين: السياسيون الأوروبيون مستعدون لشنق أنفسهم بأوامر من خلف المحيطإعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
https://sputnikarabic.ae/20230717/ناشط-أمريكي-في-حقوق-الإنسان-زيلينسكي-دمر-بلاده-لأنه-لم-يسمع-نصيحة-بوتين-1079137092.html
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روسيا, العالم
ضابط أمريكي يكشف عن 5 نقاط استراتيجية سرية لبوتين
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صرح المحارب الأمريكي السابق، نوكتيس درافن، بأن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا والغرب حققت نتائج مهمة.
وقال درافن: "بوتين عبقري، ينتقده الكثيرون للعبث مع أوكرانيا لفترة طويلة جدًا، ولكن من خلال القيام بذلك، أولاً، استنفذ القدرات القتالية للقوات المسلحة لأوكرانيا".
وأضاف: "ثانيًا، سمح للعالم برؤية زيلينسكي على حقيقته وفضح الأكاذيب الغربية".
وبحسب ما كتبه على "تويتر"
، فقد استُنفدت ترسانات "الناتو" الضخمة خلال الصراع.
وتابع درافن: "رابعًا، وجّه بوتين ضربة خطيرة للاقتصاد الغربي، وحشد العديد من الدول حول روسيا والصين".
وتابع، قائلًا: "إن الإجراءات الحذرة للزعيم الروسي قد سلطت عليه الضوء بشكل أفضل على المسرح العالمي".
وفي الختام، استنتج درافن أن "بوتين يلعب شطرنجا خماسي الأبعاد، والغرب ببساطة لا يراه".