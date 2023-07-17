عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-احتمال-مواجهة-عسكرية-بين-الناتو-وروسيا-1079141517.html
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين "الناتو" وروسيا
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين "الناتو" وروسيا
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن "الناتو" لم يترك أمامه إلا الطريقة العسكرية لحل الصراع مع روسيا، إذ نجحت موسكو في التغلب... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T10:27+0000
2023-07-17T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/16/1017761678_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d3d26016ec1b8c5258f03d66697d8cb2.jpg
وأكد الخبير: "الاقتصاد الروسي اليوم مزدهر بالفعل، وهو أقوى من أي وقت مضى في التاريخ. إذ نجح الروس بتجاوز وإفشال جميع العقوبات الغربية، ما يعني أنه لم يتبق سوى الخيار العسكري، لكن حلف شمال الأطلسي غير مستعد لذلك".وأضاف خلال مقابلة على قناة "يوتيوب" "The Geopolitics In Conflict Show": "تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، وأدرك (الغرب) أن الوضع لم يعد في مصلحته، لكن الولايات المتحدة لم تستطع الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة لإطالة أمد الصراع".وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن "الغرب يريد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".
https://sputnikarabic.ae/20230717/خبير-أمريكي-الناتو-هو-أكبر-تهديد-للبشرية-1079135004.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101776/16/1017761678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_610a1cf482cf5edccd6163aeb865deb4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين "الناتو" وروسيا

10:27 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود الجيش الروسي
جنود الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن "الناتو" لم يترك أمامه إلا الطريقة العسكرية لحل الصراع مع روسيا، إذ نجحت موسكو في التغلب على الضغوطات الاقتصادية الغربية.
وأكد الخبير: "الاقتصاد الروسي اليوم مزدهر بالفعل، وهو أقوى من أي وقت مضى في التاريخ. إذ نجح الروس بتجاوز وإفشال جميع العقوبات الغربية، ما يعني أنه لم يتبق سوى الخيار العسكري، لكن حلف شمال الأطلسي غير مستعد لذلك".
وأضاف خلال مقابلة على قناة "يوتيوب" "The Geopolitics In Conflict Show": "تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، وأدرك (الغرب) أن الوضع لم يعد في مصلحته، لكن الولايات المتحدة لم تستطع الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة لإطالة أمد الصراع".
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
خبير أمريكي: الناتو هو أكبر تهديد للبشرية
07:21 GMT
وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن "الغرب يريد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала