https://sputnikarabic.ae/20230717/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-احتمال-مواجهة-عسكرية-بين-الناتو-وروسيا-1079141517.html
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين "الناتو" وروسيا
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين "الناتو" وروسيا
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن "الناتو" لم يترك أمامه إلا الطريقة العسكرية لحل الصراع مع روسيا، إذ نجحت موسكو في التغلب... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T10:27+0000
2023-07-17T10:27+0000
2023-07-17T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأكد الخبير: "الاقتصاد الروسي اليوم مزدهر بالفعل، وهو أقوى من أي وقت مضى في التاريخ. إذ نجح الروس بتجاوز وإفشال جميع العقوبات الغربية، ما يعني أنه لم يتبق سوى الخيار العسكري، لكن حلف شمال الأطلسي غير مستعد لذلك".وأضاف خلال مقابلة على قناة "يوتيوب" "The Geopolitics In Conflict Show": "تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، وأدرك (الغرب) أن الوضع لم يعد في مصلحته، لكن الولايات المتحدة لم تستطع الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة لإطالة أمد الصراع".وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن "الغرب يريد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".
https://sputnikarabic.ae/20230717/خبير-أمريكي-الناتو-هو-أكبر-تهديد-للبشرية-1079135004.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن احتمال مواجهة عسكرية بين "الناتو" وروسيا
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قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن "الناتو" لم يترك أمامه إلا الطريقة العسكرية لحل الصراع مع روسيا، إذ نجحت موسكو في التغلب على الضغوطات الاقتصادية الغربية.
وأكد الخبير: "الاقتصاد الروسي اليوم مزدهر بالفعل، وهو أقوى من أي وقت مضى في التاريخ
. إذ نجح الروس بتجاوز وإفشال جميع العقوبات الغربية، ما يعني أنه لم يتبق سوى الخيار العسكري، لكن حلف شمال الأطلسي غير مستعد لذلك".
وأضاف خلال مقابلة على قناة "يوتيوب" "The Geopolitics In Conflict Show"
: "تمكنت روسيا من استنزاف المجمع الصناعي العسكري للدول الغربية، وأدرك (الغرب) أن الوضع لم يعد في مصلحته، لكن الولايات المتحدة لم تستطع الاعتراف بالحقيقة، لذلك استمروا في إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة لإطالة أمد الصراع".
وفي وقت سابق حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة
ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاؤها في قمة حلف شمال الأطلسي"، مضيفا أن "الغرب يريد أن تستمر الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".