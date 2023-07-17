https://sputnikarabic.ae/20230717/علماء-أعصاب-يكشفون-عن-5-أسرار-للحفاظ-على-صحة-الدماغ-1079136577.html

علماء أعصاب يكشفون عن 5 أسرار للحفاظ على صحة الدماغ

علماء أعصاب يكشفون عن 5 أسرار للحفاظ على صحة الدماغ

أوصت طالبة الدكتوراه في علم الأعصاب، إميلي ماكدونالد، بالقيام بثلاثة أشياء يوميا من أجل الحفاظ على صحة الدماغ. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T09:17+0000

2023-07-17T09:17+0000

2023-07-17T09:17+0000

مجتمع

علوم

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وقال اثنان من علماء الأعصاب إن النصيحة التي قدمتها ماكدونالد في مقطع الفيديو الخاص بها ليست سيئة، ولكن يجب تعلم الكثير من أجل الحفاظ على صحة الدماغ.وأفاد كل من جيسون شيبرد، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، وتاليا ليرنر، الأستاذة المساعدة في علم الأعصاب، بما يجب فعله للحفاظ على صحة الدماغ.1-النوم الجيدالحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة دماغك.2- ممارسة الرياضة يومياقال شيبرد: "التمارين المنتظمة تزيد من تدفق الدم إلى المخ وتساعد القلب القوي على ضخ ما يكفي من الدم إلى الدماغ للحفاظ على أدائه على النحو الأمثل".3- العلاقات الاجتماعيةوقالت ليرنر إن "الوحدة يمكن أن تضر بالصحة العقلية للشخص، والرفاهية العاطفية، وصحة الدماغ، لذلك من المهم أن تظل على اتصال بالآخرين".4- تجربة أشياء جديدةقال شيبرد، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب، إن "تعريض نفسك لأشخاص وأماكن وتحديات جديدة يمكن أن يحافظ ويقوي عقلك، ويحسن مرونة الدماغ".مضيفا: "لكن تجربة أشياء جديدة لا تعني بالضرورة أنك بحاجة إلى إنفاق المال في السفر أو ممارسة هواية جديدة".وأضاف شيبرد: "الكثير منا يدخل في عادات روتينية، إذ نفعل ذات الشيء القديم كل يوم، لكن تعلم أشياء جديدة يساعد في زيادة مرونة الدماغ، وإذا كنت قادرًا على الاستمرار في استخدام عقلك بطرق جديدة، فيمكنك الحصول على نتائج عقلية أفضل مع تقدمك في العمر".5- تناول نظام غذائي صحي شاملوأوضحت ماكدونالد، في الفيديو الذي نشرته، أنه تم إيجاد رابط بين الأطعمة المصنعة والتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.وقال ليرنر: "إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال، فقد تكون في خطر متزايد للإصابة بمشاكل في الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو الخرف الوعائي. لذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطعام عالي التصنيع سيئًا بالنسبة لك".وتؤثر هذه الأمراض على الأعضاء المختلفة بطرق مختلفة، ولكنها تضر الجسم بالكامل، بما في ذلك الدماغ. وأضافت قائلة:وأوضحت ليرنر: "إن عقلك ليس منفصلاً تمامًا عن جسمك بطريقة ما، لذا فإن الأشياء المفيدة لجسمك مفيدة أيضًا لعقلك".

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