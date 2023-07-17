https://sputnikarabic.ae/20230717/قتلى-ومصابين-إثر-انهيار-عقار-سكني-في-القاهرة-1079134444.html

قتلى ومصابين إثر انهيار عقار سكني في القاهرة

قتلى ومصابين إثر انهيار عقار سكني في القاهرة

شهدت منطقة حدائق القبة في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، حادث انهيار عقار سكني مؤلف من 4 طوابق في ساعات الصباح الباكر، ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات. 17.07.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت بوابة "الأهرام" الإلكترونية بورود بلاغات إلى فرق الحماية المدنية بالقاهرة بخصوص سقوط العقار المذكور في شارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة. ولا تزال فرق الحماية المدنية تعمل جاهدة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، كما تم تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.يذكر أن عدد الوفيات جراء انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر كان قد ارتفع إلى 4 أشخاص، وأصيب 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفى رشيد لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.وفي وقت سابق، أعلنت سلطات الدفاع المدني عن وفاة شخصين، بينهم طفل، وإصابة 13 آخرين بجروح وكسور متفرقة في الجسم إثر انهيار العقار المذكور. تم الإسراع في نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث.وفقا للبيان، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ولجنة المساكن الآيلة للسقوط لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المسؤولية الجنائية.وكانت وكيلة وزارة الصحة المصرية في محافظة الإسكندرية، أميرة طهيو، أكدت لـ"سبوتنيك"، في يونيو/ حزيران الماضي، إصابة 4 أشخاص إثر انهيار عقار مكون من 14 طابقا في منطقة سيدي بشر في محافظة الإسكندرية المصرية.وقالت طهيو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "التقارير المبدئية تشير إلى إصابة 4 أشخاص حتى الآن بإصابات طفيفة"، مضيفةً أن العقار المنهار كان مرخصا ولا يقع في منطقة عشوائيات.

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https://sputnikarabic.ae/20230628/الدفاع-المدني-المصري-يعلن-الحصيلة-النهائية-لانهيار-عقار-الإسكندرية--1078578521.html

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