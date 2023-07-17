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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/كراسنوبول-روسية-تخترق-درع-دبابة-أوكرانية-صور-وفيديو-1079145159.html
"كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو
"كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، أن قذيفة "كراسنوبول" الروسية اخترقت درع دبابة أوكرانية مطورة للغاية من طراز "إم 55 إس". 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:56+0000
2023-07-17T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونقلت وسائل الإعلام الروسية أن القذيفة "كراسنوبول" بعد أن أصابت الهدف بدقة، تركت فجوة كبيرة في سقف برج الدبابة .وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" فإن الأضرار التي لحقت ببرج الدبابة لا يمكن إصلاحها.وأشارت الصحيفة إلى أن قذيفة "كراسنوبول" كانت تزن 50 كليوغراما، إذ استهدفت مكانا يقع مباشرة فوق مدفع "إل 7 إيه 1" عيار 105 ملم، حيث كان سمك الدرع المخترق 30 ملم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-لمجموعة-ليمان-الأوكرانية-التكتيكية-1079143012.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو

13:56 GMT 17.07.2023
© Photo / Vitaly V. Kuzminقذيفة "كراسنوبول" الموجهة
قذيفة كراسنوبول الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Photo / Vitaly V. Kuzmin
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أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، أن قذيفة "كراسنوبول" الروسية اخترقت درع دبابة أوكرانية مطورة للغاية من طراز "إم 55 إس".
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أن القذيفة "كراسنوبول" بعد أن أصابت الهدف بدقة، تركت فجوة كبيرة في سقف برج الدبابة .
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" فإن الأضرار التي لحقت ببرج الدبابة لا يمكن إصلاحها.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا للوقود لمجموعة "ليمان" الأوكرانية التكتيكية
11:22 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن قذيفة "كراسنوبول" كانت تزن 50 كليوغراما، إذ استهدفت مكانا يقع مباشرة فوق مدفع "إل 7 إيه 1" عيار 105 ملم، حيث كان سمك الدرع المخترق 30 ملم.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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