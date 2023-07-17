https://sputnikarabic.ae/20230717/كراسنوبول-روسية-تخترق-درع-دبابة-أوكرانية-صور-وفيديو-1079145159.html
"كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو
"كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، أن قذيفة "كراسنوبول" الروسية اخترقت درع دبابة أوكرانية مطورة للغاية من طراز "إم 55 إس". 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:56+0000
2023-07-17T13:56+0000
2023-07-17T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونقلت وسائل الإعلام الروسية أن القذيفة "كراسنوبول" بعد أن أصابت الهدف بدقة، تركت فجوة كبيرة في سقف برج الدبابة .وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" فإن الأضرار التي لحقت ببرج الدبابة لا يمكن إصلاحها.وأشارت الصحيفة إلى أن قذيفة "كراسنوبول" كانت تزن 50 كليوغراما، إذ استهدفت مكانا يقع مباشرة فوق مدفع "إل 7 إيه 1" عيار 105 ملم، حيث كان سمك الدرع المخترق 30 ملم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230717/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-للوقود-لمجموعة-ليمان-الأوكرانية-التكتيكية-1079143012.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"كراسنوبول" روسية تخترق درع دبابة أوكرانية... صور وفيديو
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أفادت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، أن قذيفة "كراسنوبول" الروسية اخترقت درع دبابة أوكرانية مطورة للغاية من طراز "إم 55 إس".
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أن القذيفة "كراسنوبول" بعد أن أصابت الهدف بدقة، تركت فجوة كبيرة في سقف برج الدبابة .
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"
فإن الأضرار التي لحقت ببرج الدبابة لا يمكن إصلاحها.
وأشارت الصحيفة إلى أن قذيفة "كراسنوبول" كانت تزن 50 كليوغراما، إذ استهدفت مكانا يقع مباشرة فوق مدفع "إل 7 إيه 1" عيار 105 ملم، حيث كان سمك الدرع المخترق 30 ملم.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.