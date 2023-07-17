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https://sputnikarabic.ae/20230717/كم-عدد-مواطني-أوكرانيا-المستعدين-للانضمام-إلى-قوات-الجيش-الأوكراني-في-حال-تفاقم-الوضع-العسكري؟-1079146578.html
كم عدد مواطني أوكرانيا المستعدين للانضمام إلى قوات الجيش الأوكراني في حال تفاقم الوضع العسكري؟
كم عدد مواطني أوكرانيا المستعدين للانضمام إلى قوات الجيش الأوكراني في حال تفاقم الوضع العسكري؟
أظهر استطلاع أجرته الولايات المتحدة أخيرًا أن الأوكرانيين يترددون في القتال ضد روسيا ومغادرة مدنهم، حتى لو تصاعدت التوترات العسكرية. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T13:31+0000
2023-07-17T13:31+0000
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وأجرى الاستطلاع مجموعة علم الاجتماع الأوكرانية "راتينغ"، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولكن بتكليف من منظمة المعهد الجمهوري الدولي غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وبناءً على الاستطلاع، وُجد أن غالبية المواطنين الأوكرانيين لم يتعرضوا لأية أضرار لمنازلهم أثناء العملية العسكرية الخاصة؛ وأن السكان لا يعتزمون الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية إذا تدهور الوضع قرب مدنهم، أو مغادرة منازلهم.غير مستعدين للمقاومةشمل التقييم 16800 شخص من سكان 21 مدينة تحت السيطرة الأوكرانية، بما في ذلك مدينة زابوروجيه الروسية.عند سؤالهم عن خططهم خلال التوترات العسكرية المتصاعدة، أعرب غالبية المستجيبين عن نيتهم ​​البقاء في مدنهم، بينما أظهرت نسبة صغيرة فقط استعدادها للانضمام إلى صفوف قوات الجيش الأوكراني ومقاومة قوات الجيش الروسي، بشكل أساسي من المشاركين في المدن الأوكرانية الغربية الأقل تضررًا من العملية العسكرية.على وجه التحديد، يخطط 6% في خاركوف، و8% في كل من أوديسا وتشرنيغوف وزابوروجيه، و9% في نيكولاييف للانضمام إلى الجيش الأوكراني إذا تصاعدت التوترات. وينوّه إلى أن نتائج الدراسة هذه تختلف عن المعلومات التي تروّج لها الدعاية الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, انفوجرافيك, инфографика
أخبار أوكرانيا, انفوجرافيك, инфографика

كم عدد مواطني أوكرانيا المستعدين للانضمام إلى قوات الجيش الأوكراني في حال تفاقم الوضع العسكري؟

13:31 GMT 17.07.2023
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أظهر استطلاع أجرته الولايات المتحدة أخيرًا أن الأوكرانيين يترددون في القتال ضد روسيا ومغادرة مدنهم، حتى لو تصاعدت التوترات العسكرية.
وأجرى الاستطلاع مجموعة علم الاجتماع الأوكرانية "راتينغ"، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولكن بتكليف من منظمة المعهد الجمهوري الدولي غير الربحية، ومقرها الولايات المتحدة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبناءً على الاستطلاع، وُجد أن غالبية المواطنين الأوكرانيين لم يتعرضوا لأية أضرار لمنازلهم أثناء العملية العسكرية الخاصة؛ وأن السكان لا يعتزمون الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية إذا تدهور الوضع قرب مدنهم، أو مغادرة منازلهم.
كم عدد مواطني أوكرانيا المستعدين للانضمام إلى قوات الجيش الأوكراني في حالة تفاقم الوضع العسكري؟ - سبوتنيك عربي
كم عدد مواطني أوكرانيا المستعدين للانضمام إلى قوات الجيش الأوكراني في حالة تفاقم الوضع العسكري؟ - سبوتنيك عربي
غير مستعدين للمقاومة
شمل التقييم 16800 شخص من سكان 21 مدينة تحت السيطرة الأوكرانية، بما في ذلك مدينة زابوروجيه الروسية.
عند سؤالهم عن خططهم خلال التوترات العسكرية المتصاعدة، أعرب غالبية المستجيبين عن نيتهم ​​البقاء في مدنهم، بينما أظهرت نسبة صغيرة فقط استعدادها للانضمام إلى صفوف قوات الجيش الأوكراني ومقاومة قوات الجيش الروسي، بشكل أساسي من المشاركين في المدن الأوكرانية الغربية الأقل تضررًا من العملية العسكرية.
على وجه التحديد، يخطط 6% في خاركوف، و8% في كل من أوديسا وتشرنيغوف وزابوروجيه، و9% في نيكولاييف للانضمام إلى الجيش الأوكراني إذا تصاعدت التوترات. وينوّه إلى أن نتائج الدراسة هذه تختلف عن المعلومات التي تروّج لها الدعاية الأوكرانية.
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