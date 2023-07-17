لتجنب وقوع الكارثة... إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن
وأضاف أن "ذلك يأتي بعد سنوات من تعنت "أنصار الله" ورفضهم للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين".
أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
عامل يقف على سطح ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
عامل يقف على سطح ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
طيور تقف على حافة ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
طيور تقف على حافة ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
الصدأ يغطي هيكل ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
الصدأ يغطي هيكل ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
عامل يقف على متن ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.
عامل يقف على متن ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.