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لتجنب وقوع الكارثة... إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن
لتجنب وقوع الكارثة... إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن
وصلت سفينة مملوكة للأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، أمس الأحد، الموافق 16 يوليو/ تموز الجاري، في عملية محفوفة بالمخاطر لضخ أكثر من مليون برميل من النفط من... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
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وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الأحد، "وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة "صافر" إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيدًا لنقل حمولتها من الخام إليها، لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر".وقال ابن مبارك عبر حسابه على "تويتر"، إن "السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادًا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر)".تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من رسو ناقلة النفط المتهالكة "صافر" في ميناء الحديدة اليمني.
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фото, صور, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
фото, صور, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

لتجنب وقوع الكارثة... إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن

10:57 GMT 17.07.2023
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وصلت سفينة مملوكة للأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، أمس الأحد، الموافق 16 يوليو/ تموز الجاري، في عملية محفوفة بالمخاطر لضخ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة المتهالكة ومنع تسرب كارثي.
وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الأحد، "وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة "صافر" إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيدًا لنقل حمولتها من الخام إليها، لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر".
وقال ابن مبارك عبر حسابه على "تويتر"، إن "السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادًا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر)".

وأضاف أن "ذلك يأتي بعد سنوات من تعنت "أنصار الله" ورفضهم للحلول الأقل كلفة لخزان صافر، وبفضل جهود الحكومة اليمنية وتبرعات الشركاء الدوليين".

تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من رسو ناقلة النفط المتهالكة "صافر" في ميناء الحديدة اليمني.
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

عامل يقف على سطح ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

عامل يقف على سطح ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

عامل يقف على سطح ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

طيور تقف على حافة ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

طيور تقف على حافة ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

طيور تقف على حافة ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

الصدأ يغطي هيكل ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

الصدأ يغطي هيكل ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

الصدأ يغطي هيكل ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Mohammed Huwais

عامل يقف على متن ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

عامل يقف على متن ناقلة النفط &quot;صافر&quot; المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Mohammed Huwais

عامل يقف على متن ناقلة النفط "صافر" المحاصرة التي تحمل العلم اليمني في البحر الأحمر، ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن، في 15 يوليو 2023.

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