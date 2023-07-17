https://sputnikarabic.ae/20230717/لتجنب-وقوع-الكارثة-إنقاذ-ناقلة-صافر-مع-مليون-برميل-من-النفط-قبالة-سواحل-اليمن-1079137311.html

لتجنب وقوع الكارثة... إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن

لتجنب وقوع الكارثة... إنقاذ ناقلة "صافر" مع مليون برميل من النفط قبالة سواحل اليمن

وصلت سفينة مملوكة للأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن، أمس الأحد، الموافق 16 يوليو/ تموز الجاري، في عملية محفوفة بالمخاطر لضخ أكثر من مليون برميل من النفط من... 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T10:57+0000

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وأعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس الأحد، "وصول السفينة البديلة لناقلة النفط المتهالكة "صافر" إلى محافظة الحديدة غربي اليمن، تمهيدًا لنقل حمولتها من الخام إليها، لتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر".وقال ابن مبارك عبر حسابه على "تويتر"، إن "السفينة البديلة (نوتيكا) والتي تحمل اسم اليمن وصلت إلى الحديدة استعدادًا لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الخزان المتهالك (صافر)".تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك"، جانبًا من رسو ناقلة النفط المتهالكة "صافر" في ميناء الحديدة اليمني.

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фото, صور, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن